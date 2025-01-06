Geleceğin polis adayları, hayalleri için ter döküyor - Son Dakika
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Geleceğin polis adayları, hayalleri için ter döküyor

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Geleceğin polis adayları, hayalleri için ter döküyor Elazığ'da 32. dönem POMEM adayları, antrenmanlarda ter döküyor Elazığ'da, 32. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri sınavına girecek adaylar, fiziki mülakat sınavı için antrenmanlarda ter döküyor.

06.01.2025 19:56
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Geleceğin polis adayları, hayalleri için ter döküyor

Elazığ'da 32. dönem POMEM adayları, antrenmanlarda ter döküyor

ELAZIĞ - Elazığ'da, 32. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri sınavına girecek adaylar, fiziki mülakat sınavı için antrenmanlarda ter döküyor.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı POMEM, lisans mezunu 8 bin 160 erkek ile bin 440 kadın ve önlisans mezunu 2 bin 40 erkek ile 360 kadın olmak üzere toplam 12 bin öğrenci alımı yapacak. Duyurunun ardından Elazığ'da polis memuru olma hayali kuran binlerce genç, fiziki mülakatı geçmek için antrenmanlarda ter döküyor.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Elazığ Zirve Parkur sorumlusu Mustafa Sağlam, "Parkur merkezi olarak Elazığ'da genç kardeşlerimizi polislik, askeri okullar ve üniversitelerin spor fakültelerine hazırlıyoruz. Şu an aktif olarak 32. dönem POMEM kurs sınavı var. 12 bin alım olacak. Son yılların en çok alım yapılan sınavlarından bir tanesi oldu. Elazığ'da özellikle Fethi Sekin gibi şehitlerimizin varlığı bütün gençleri son zamanlarda polislik mesleğine daha fazla teşvik etti. İlimizde hem memur şehri olmamız hem de ilimizin gençlerinin polislik ve askerliğe yoğun ilgisi gerçekten bizleri çok duygulandırıyor" dedi.

Polisliğin bölgenin en çok tercih edilen mesleklerinden bir tanesi olduğunu dile getiren Sağlam, "Özellikle ilimizde bu sınavlara hazırlanan çok fazla öğrenci var. Önceden Zülfü Ağar Polis Okulunda sınavlar olurken şimdiler de ise çevre şehirlerde alımlar yapılıyor. Ocak ayı içerisinde yapılacak olan sınav için Sivas'a Elazığ'dan 2 bine yakın öğrenci göndereceğiz. Bölgede bu noktada en fazla sayılardan bir tanesidir. Çünkü sadece lisans veya ön lisans mezunu olarak değil aynı zamanda lise mezunu arkadaşlarımız da polislik mesleğini çok fazla tercih ediyor. Bu yüzden ilimizin diğer bölgelere nazaran biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir adayın, 4 ay boyunca iyice hazırlık yapması gerekiyor. Nasıl ilimizde bulunan spor takımları profesyonel bir antrenman yapıyorsa POMEM adayları da bu şekilde antrenman yapmazsa parkuru geçemiyorlar. O yüzden çok iyi çalışarak planlama yapmak gerekiyor. Sabah 09.00'da antrenmanlarımız başlıyor akşam 21.00'a kadar devam ediyor. Özellikle ilimizde ve bölgemizde en çok tercih edilen parkur hazırlık kursuyuz. Türkiye genelinde profesyonel bir sistem kurduk. Sistemin içerisinde kardiyo ve fitness salonlarımız başta olmak üzere uzun mesafe parkurlarda da antrenmanlarımız sürdürüyoruz. Bunun dışında dışarıda dağ şartları ve koşu idmanlarıyla süreci devam ettiriyoruz. Bu noktada arkadaşlarımızın ilgisi de bizi yalnız bırakmıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Geleceğin polis adayları, hayalleri için ter döküyor - Son Dakika

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