Gerçek Gibi Tatbikat - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Gerçek Gibi Tatbikat

Geniş Video İzle

Afyonkarahisar'da hastanede yapılan tatbikatta rehin alma anları gerçekçi sahnelerle sergilendi.

25.04.2025 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatbikattaki rehin alma sahnesini görenler gerçek sandı

Devlet Hastanesi'nde gerçeğini aratmayan deprem, yangın ve rehin alma tatbikatı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hastanede gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatında senaryo gereği bir hasta yakının sağlık çalışanını rehin aldığı anlar gerçeği aratmazken, tatbikata katılanlar oynadıkları rollerle usta oyunculara taş çıkarttı.

Şuhut Devlet Hastanesi'nde 'Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP)' doğrultusunda 2025 yılı deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından düzenlenen yangın tatbikatı, 112 Acil sağlık, itfaiye, ilçe emniyet müdürlüğü ve hastane çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Hastanenin acil servisinde "Yangın var" uyarısıyla başlayan tatbikatta senaryo gereği, hastane önüne yönlendirilen ekiplerince güvenlik koridoru oluşturarak yaralanan, dumandan etkilenen ve bina içinde mahsur kalan hastalar kurtarıldı. Giriş kattaki yaralılar sedyeyle hastane dışına çıkartılırken, üst katlarda mahsur kalan yaralılar ise merdivenli itfaiye aracıyla indirildi.

Ardından yaralılar sedyeyle bahçe içinde sağlık personelleri tarafından kurulan, içinde tıbbi ve teknik cihazların bulunduğu Acil Mücadele Ünitesine taşındı.

Hastane görevlilerinin ikna edemediği şahsı polis etkisiz hale getirdi

Tatbikata damga vuran an ise annesini görmek için hastaneye gelen ancak izin verilmeyen bir hasta yakınının sağlık çalışanını rehin alması oldu. Senaryo gereği önce görevliler ile tartışan hasta yakını ardından cebinden çıkardığı plastik bıçağı sağlık çalışanlarından birisinin boğazına dayayıp rehin aldı. Şahsı bir süre hastanede güvenlik görevlileri ikna etmeye çalışsa da bundan başarılı olamayınca ardından devreye polis girdi. Polis ekipleri bir süre ikna etmeye çalıştıkları şahsı daha sonra etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Gerçeğini aratmayan anların yaşandığı tatbikat sorunsuz bir şekilde yapıldığını ifade eden hastane Başhekimi Dr. Soner Taşar, tatbikata katılan herkese teşekkür etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Yerel Haberler, Güvenlik, Hastane, Deprem, Sağlık, Genel, Yaşam, Polis, Şuhut, Son Dakika

Son Dakika Genel Gerçek Gibi Tatbikat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi açılışa damga vuran kare: Ali Koç ve Dursun Özbek yan yana Tarihi açılışa damga vuran kare: Ali Koç ve Dursun Özbek yan yana
Emma Willis’ten şaşırtan itiraf: Kalbimde delikle yaşamışım Emma Willis'ten şaşırtan itiraf: Kalbimde delikle yaşamışım
Kadın polis, ilişki yaşadığı mahkumla öpüşürken yakalandı Kadın polis, ilişki yaşadığı mahkumla öpüşürken yakalandı
Bu nasıl vicdansızlık İstanbul’daki deprem anında hırsızlığa geldiler Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler
Shaquille O’Neal, Alperen Şengün’ü yere göğe sığdıramadı: ’Türk Terminatör’ Shaquille O'Neal, Alperen Şengün'ü yere göğe sığdıramadı: 'Türk Terminatör'
CHP’nin olağanüstü kurultayının iptali için dava açıldı CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali için dava açıldı
600 bin kamu çalışanı için zam pazarlığı başladı 600 bin kamu çalışanı için zam pazarlığı başladı
Bomba iddia: Okan Buruk ile Afra Saraçoğlu aşk yaşıyor Bomba iddia: Okan Buruk ile Afra Saraçoğlu aşk yaşıyor
Deprem anında GSM hatlarına ne oldu Bakan Uraloğlu yanıtladı Deprem anında GSM hatlarına ne oldu? Bakan Uraloğlu yanıtladı
Kamuya yüzlerce personel alınacak Başvuru için son 24 saat Kamuya yüzlerce personel alınacak! Başvuru için son 24 saat
Leicester City’de bir devir sona eriyor: 13 yıl sonra veda Leicester City'de bir devir sona eriyor: 13 yıl sonra veda

11:26 Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz
10:33 Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken talimat Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat
10:25 Kütahya’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha
10:07 120 yıllık çay firması iflas ediyor 120 yıllık çay firması iflas ediyor
09:59 Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı
15:34 Geç kalan arkadaşlarının yetişmesi için treni durduran kadın tutuklandı Geç kalan arkadaşlarının yetişmesi için treni durduran kadın tutuklandı
15:22 Real Madrid’i yıkan haber Yıldız oyuncu sezonu kapattı Real Madrid'i yıkan haber! Yıldız oyuncu sezonu kapattı
15:19 Yok artık Diagne Suudi Arabistan’da da tozu dumana katıyor Yok artık Diagne! Suudi Arabistan'da da tozu dumana katıyor
15:17 TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi final kararı aldı TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi final kararı aldı
15:13 Kaybolan 4 yaşındaki Umut’un bulunduğu yer şoke etti Kaybolan 4 yaşındaki Umut'un bulunduğu yer şoke etti
15:10 Şener Üşümezsoy: Armutlu ile Mudanya arasında deprem fırtınası bekliyorum Şener Üşümezsoy: Armutlu ile Mudanya arasında deprem fırtınası bekliyorum
15:06 Ünlü oyuncu, duşta çektiği fotoğrafı paylaşarak sosyal medyayı salladı Ünlü oyuncu, duşta çektiği fotoğrafı paylaşarak sosyal medyayı salladı
15:04 İnşaat şirketi sahibinden çok konuşulacak iddia: Ekrem İmamoğlu babamı arayıp dedi ki... İnşaat şirketi sahibinden çok konuşulacak iddia: Ekrem İmamoğlu babamı arayıp dedi ki...
14:58 Genç kadın, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı Genç kadın, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 11:51:20. #7.13#
SON DAKİKA: Gerçek Gibi Tatbikat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.