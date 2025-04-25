Gerçek Gibi Tatbikat

Tatbikattaki rehin alma sahnesini görenler gerçek sandı

Devlet Hastanesi'nde gerçeğini aratmayan deprem, yangın ve rehin alma tatbikatı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hastanede gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatında senaryo gereği bir hasta yakının sağlık çalışanını rehin aldığı anlar gerçeği aratmazken, tatbikata katılanlar oynadıkları rollerle usta oyunculara taş çıkarttı.

Şuhut Devlet Hastanesi'nde 'Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP)' doğrultusunda 2025 yılı deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından düzenlenen yangın tatbikatı, 112 Acil sağlık, itfaiye, ilçe emniyet müdürlüğü ve hastane çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Hastanenin acil servisinde "Yangın var" uyarısıyla başlayan tatbikatta senaryo gereği, hastane önüne yönlendirilen ekiplerince güvenlik koridoru oluşturarak yaralanan, dumandan etkilenen ve bina içinde mahsur kalan hastalar kurtarıldı. Giriş kattaki yaralılar sedyeyle hastane dışına çıkartılırken, üst katlarda mahsur kalan yaralılar ise merdivenli itfaiye aracıyla indirildi.

Ardından yaralılar sedyeyle bahçe içinde sağlık personelleri tarafından kurulan, içinde tıbbi ve teknik cihazların bulunduğu Acil Mücadele Ünitesine taşındı.

Hastane görevlilerinin ikna edemediği şahsı polis etkisiz hale getirdi

Tatbikata damga vuran an ise annesini görmek için hastaneye gelen ancak izin verilmeyen bir hasta yakınının sağlık çalışanını rehin alması oldu. Senaryo gereği önce görevliler ile tartışan hasta yakını ardından cebinden çıkardığı plastik bıçağı sağlık çalışanlarından birisinin boğazına dayayıp rehin aldı. Şahsı bir süre hastanede güvenlik görevlileri ikna etmeye çalışsa da bundan başarılı olamayınca ardından devreye polis girdi. Polis ekipleri bir süre ikna etmeye çalıştıkları şahsı daha sonra etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Gerçeğini aratmayan anların yaşandığı tatbikat sorunsuz bir şekilde yapıldığını ifade eden hastane Başhekimi Dr. Soner Taşar, tatbikata katılan herkese teşekkür etti.