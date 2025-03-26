Hacı Bayram Camii'nde Yoğun İlgı - Son Dakika
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Genel

Hacı Bayram Camii'nde Yoğun İlgı

Ramazan sonuna yaklaşıldıkça Hacı Bayram Camii'nde ibadet edenlerin sayısı artıyor.

26.03.2025 15:50
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Hacı Bayram Camii'nde gün boyu yoğunluk yaşanıyor

ANKARA - Ankara'nın önemli manevi merkezlerinden Hacı Bayram Camii'nde, sabahın erken saatlerinden başlayan yoğunluk devam ediyor. Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden gelen vatandaşlar, ibadetlerini gerçekleştirmek ve Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etmek için camiye akın etti.

Özellikle Ramazan ayının son günlerine yaklaşılmasıyla birlikte, cami ve çevresinde hareketlilik gözlemlenirken, vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren hem bireysel hem de toplu şekilde namazlarını kılıyor, dualar ediyor.

Ziyaretleri sırasında manevi huzur duyduklarını ifade eden vatandaşlar, Hacı Bayram Camii'ne gelmenin mutluluğunu dile getirdi. Ramazan ayında burada bulunmanın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını söyleyen ziyaretçiler Hacı Bayram-ı Veli Camii'ne gelerek dua ve ibadet ederek manevi olarak içlerinin ferahladığını aktardılar.

Hacı Bayram Camii'nde gün boyunca sürecek ibadetler kapsamında, öğle namazının ardından teravih için de büyük bir katılım bekleniyor. Vatandaşlar, ibadetlerini tamamladıktan sonra Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ni ziyaret ederek dua ediyor. Manevi atmosferi yaşamak isteyenlerin yoğun ilgisi nedeniyle cami çevresinde esnaf da hareketlilik yaşıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Hacı Bayram Camii'nde Yoğun İlgı - Son Dakika

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