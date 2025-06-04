Hacıbaba Pastaneleri'nden Bayram Hazırlığı

Hacıbaba Pastaneleri Kurban Bayramı'nda 30 ton tatlı satışı hedefliyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Hacıbaba Pastaneleri, Kurban Bayramı öncesinde yoğun mesaiye başladı. Bayram süresince 25 ile 30 ton arasında tatlı satışı hedefleyen işletme, vatandaşların taleplerine yetişebilmek için üretimini 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız sürdürüyor.

Yoğun bayram hazırlıkları kapsamında 3 vardiya halinde çalışan Hacıbaba Pastaneleri, baklava, kadayıf, revani ve şöbiyet gibi geleneksel tatlıları vatandaşlara yetiştirmek için gece gündüz demeden üretim yapıyor.

Hacıbaba Pastaneleri, sadece Diyarbakır'da değil, Türkiye ve Avrupa genelindeki şubeleri ve online sipariş kanallarıyla bayramda tatlı sevenlere hizmet veriyor.

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, Kurban Bayramını kutlayarak, son 1 aydır yaptıkları hazırlıklarla beraber müşterilerine en iyisini, en ucuza vermek adına herkesi Hacıbaba Pastanelerine beklediklerini söyledi.

Elaldı, gösterilen ilgi, alaka ürünlerin beğenilmesi nedeniyle herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Hacıbaba Pastaneleri olarak artık Hacıbaba Pastaneleri Yılmaz Elaldı'nın ya da bir Elaldı ailesinin değil, Hacıbaba Pastaneleri bu bölgeye mal olmuş artık milli servettir. Gaziantep'e biz Diyarbakır'ın tescilli kadayıfını gönderiyoruz yani Gaziantep, Şanlıurfa Türkiye'nin birçok yerine gönderiyoruz Avrupa'ya da İstanbul'dan gönderiyoruz. Avrupa'ya da bayağı bir rağbet var İstanbul'dan paketlerimiz bayağı var. Normal piyasanın şu anda yüzde 20 veya 25 daha ucuz tatlılarını satıyoruz. Kurban bayramı bildiğiniz gibi her zaman normalin 10 katını tatlı siparişi alıyoruz. 25 veya 30 tona yakın bir ürün çıkarmışız" dedi.

1 kilo fıstığın şu anda 1400 TL, 1500 TL olduğunu, merdiven altında üretilen tatlılardan uzak durup alınmaması uyarısında bulunan Elaldı, "Zaten baklavaya baktığın zaman iyisi, kötüsü kendini belli eder. Son 1 aydır çok yoğun çalışıyoruz ama son 10 gündür vardiya üçe katlamışız. Üç vardiya çalışarak da yaptığımız ürünleri insanlara en iyisini en ucuza dediğimiz kalitedeki ürünlerimizi insanlara sunuyoruz" ifadelerini kullandı.