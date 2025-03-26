Hat Sanatı ile Filistin'e Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Hat Sanatı ile Filistin'e Destek

Trabzon'da hat sanatçıları, Gazze'ye yardım toplamak için etkinlik düzenledi.

26.03.2025 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hat sanatı ile Gazze'ye yardım topladılar

TRABZON - Trabzon'da hat sanatçılarının yaptığı çizimler ile Filistin'e yardım toplandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Kahramanmaraş Caddesi'nde Filistin'e destek için yardım çadırı kuran Hayrat Vakfı tarafından bir etkinlik düzenledi. Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi Fatih Sultan Demir ve Halk Eğitim Merkezi'nden gelen hat sanatçıları tarafından Filistin'e yardım toplandı. Filistin'e yardım etmek isteyen vatandaşların isimleri hat sanatı ile yazılarak hediye edilirken, Öğretim Görevlisi Fatih Sultan Demir, hat sanatına vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

Demir, "Yardımsever insanlarımızın burada Gazze'ye yardımlarını yaparak destek veriyorlar. Bizde burada hem yardımsever kardeşlerimizin isimlerini yazarak onların yapmış olduğu desteğe bir şekilde katkı sunmuş oluyoruz. Hat sanatı Kuran dilidir. Kuran alfabesidir. Asıl mevzu zaten Kuran-ı Kerim'in yazılması mevzusudur. Kuran'a gösterilen hürmetten dolayı hat sanatına ayrıca hürmet gösterilmekte. milletimiz talep ediyor. Gelip isimlerini yazdırıyorlar. Bu vesileyle bizde Gazze'ye bir nebze olsun yardım etmiş bulunmaktayız. Fazla kalabalık olduğu için genelde vatandaşlarımızın taleplerini kırmamaya çalışıyoruz. Çadırımızın burada durmaya devam edecek. Bir etkinlik olarak bunu düzenledik. İnşallah nasip olursa inşallah ilerleyen günlerde tekrar aynı etkinliği yaparız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Filistin, Trabzon, Kültür, Hayrat, Sanat, Genel, Yaşam, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Genel Hat Sanatı ile Filistin'e Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
Özgür Özel’den Erdoğan’ın “Turpun büyüğü“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Erdoğan'ın "Turpun büyüğü" sözlerine yanıt
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı

17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
16:25 Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
15:29 Özgür Özel’den Erdoğan’ın “Turpun büyüğü“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Erdoğan'ın "Turpun büyüğü" sözlerine yanıt
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
07:16 İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
01:36 Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
01:32 16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
00:56 Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
23:55 İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 18:30:42. #7.13#
SON DAKİKA: Hat Sanatı ile Filistin'e Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement