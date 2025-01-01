Hatay\'da 2025\'in İlk Bebeği Leyla Doğdu

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Hatay'da 2025 yılının ilk bebeği 'Leyla' bebek oldu

HATAY - 2024'ün ilk bebeği, depremin vurduğu Hatay'da Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 00.05'te doğan 'Leyla' bebek dünyaya geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yaraların sarıldığı Hatay'da, 2025 yılının ilk bebeği Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğdu. Yılın ilk bebeği, yeni yılın gecesinde 00.05'te 3 kilogram olarak doğdu. Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde yaşayan Sinan ve Müzeyyen Ocak çiftinin ikinci bebeği olan 'Leyla' doğdu. 2025 yılının ilk bebeğini Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ziyarette bulundu.

"Yeni yılda doğacağını düşünmemiştik ve Allah'ın bileceği bir durumdu"

Yeni doğan bebeğimin ismi 'Leyla' koyduk. Kızım yeni yılda 00: 05'te 3 kilogram doğdu. Kızım sağlıklı olsun bize yeter. Allah olmayanlara nasip etsin. Kızım 2'nci çocuğum doğdu. Yeni yılda doğacağını düşünmemiştik. Allah'ın bileceği bir durumdu. Valimiz Mustafa Masatlı'dan Allah razı olsun ve geldiği için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.