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Hatay'da 5 bin 900 afet konutunun hak sahibi belirlendi

HATAY - Hatay'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından inşa edilen 5 bin 900 afet konutunun daha hak sahibi belirlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları Hatay'da sarılmaya devam ediyor. Kentin yeniden ihya ve inşası için gece gündüz devam eden afet konutlarından yapımı tamamlananlar hak sahiplerini bulmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantısıyla Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde 5. Kura çekimi ve anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Çekilen kurayla birlikte Hatay'da 5 bin 661'i kentsel, 239'u kırsal olmak üzere toplamda 5 bin 900 deprem konutunun hak sahibi belirlendi. Hatay'da toplamda hak sahibi belirlenen konut sayısıysa 32 bin 160'ı buldu. Törene; Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve vatandaşlar katıldı.

Bölgenin yeniden ihya ve inşası için emek veren ve çalışmalarıyla depremzede vatandaşlara umut olan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Şuan da Dikmece bölgesinde bulunuyoruz. Dikmece bölgemiz 11 deprem ilimizde TOKİ'nin en büyük konut şantiyesidir. Burada 10 bin 335 konutumuzun bir kısmı bitti, bir kısmının da inşaatı devam ediyor. Daha önceden yapılmış olan 4 kurada biz 26 bin 260 konutu hak sahiplerine teslim etmiştik. Bu günde sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle beraber 5 bin 900 hak sahibimizin kurasını çekmiş durumdayız. Şuan itibariyle Hatay ili genelinde hem kentsel hem de kırsal olmak üzere toplamda 32 bin 160 konutunun hak sahibini belirledik. Önemli bir kısmının da anahtarını vermiş olduk" dedi.

Sıcak yuvalarının anahtarını teslim alan Ahmet ve Merve Aydın çifti, emeği geçenlere teşekkür ederek, mutlu olduklarını söylediler.