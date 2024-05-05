Hatay'da Paskalya Ayini Düzenlendi - Son Dakika
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Hatay'da Paskalya Ayini Düzenlendi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Mar Circos Rum Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleştirilen Paskalya bayramı ayini, kentteki gayrimüslim vatandaşların katılımıyla başladı. Hatay, farklı inançlara sahip insanların yüzyıllardır aynı yaşam alanını paylaştığı bir medeniyetler beşiği olarak bilinmektedir. Bölgedeki deprem felaketi sonrasında birçok ibadet ve gelenek yapılamaz hale gelmiş olsa da, uzun bir süre sonra yeniden gelenekler yaşatılmaya başlanmıştır. Ayinde, Mar Circos Rum Ortodoks Kilisesi pederleri barış ve kardeşlik mesajları vermiş, gayrimüslim vatandaşlar bir araya gelerek Paskalya bayramını coşkuyla kutlamışlardır.

05.05.2024 10:51
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Enkaz kentte Paskalya ayini düzenlendi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde Mar Circos Rum Ortodoks Kilisesi'ndeki Paskalya bayramı ayini, kentteki gayrimüslim vatandaşların katılımıyla başladı.

Medeniyetler beşiği olan Hatay'da farklı inançlara sahip insanlar, yüzlerce yıllardır aynı yaşam alanını paylaşmaya devam ediyorlar. Asrın felaketi sonrası bölgede birçok ibadet ve birçok gelenek yapılamazken, uzun zaman sonra yeniden gelenekler yaşatılmaya devam ediliyor. İskenderun ilçesinde Mar Circos Rum Ortodoks Kilisesi'nde Paskalya bayramı kutlandı. Kilisesinin ışıklarla süslendiği ayinde gayrimüslim vatandaşlar, bir araya geldiler. İskenderun Mar Circos Rum Ortodoks Kilisesi pederi Dimitri Yıldırım ve Yusuf Nikola Papasoğlu, ayinde yaptıkları konuşmada; barış ve kardeşlik mesajı verdi.

Paskalya bayramını coşkuyla kutladıklarını belirten Can Terbiyeli (42), "6 Şubat depremlerinden sonra şehir merkezindeki Aya Nikola Katolik kilisemizi kullanamaz hale geldik. Burası çok daha eski bir kilise ama çok kullanmıyorduk depremden sonra bize kucak açtı, cemaatin bir araya gelmesini sağladı, o yüzden çok bizim açımızdan çok önemli. Bugün de Paskalya'yı kutluyoruz aslında bu bir haftalık bir süreç kutsal hafta olarak adlandırıyoruz" ifadelerine yer yerdi.

Ayini Antakya Ortodoks Kilisesi Pederi Dimitri Doğum, İskenderun Mar Circus Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Dimitri Yıldırım ve Yusuf Nikola Papasoğlu yönetti. Kiliseye gelen vatandaşlar mum yaktı ve ayinde dua etti. Duaların sonunda Paskalya'ya özgü olarak yumurta tokuşturuldu.

(OA-VK-KU-SO-Y)

Kaynak: İHA

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