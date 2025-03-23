Hatay'da Tarihi Külliyede İftar Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Hatay'da Tarihi Külliyede İftar Coşkusu

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Payas ilçesindeki tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde düzenlediği iftar programında yüzlerce vatandaş bir araya geldi. HBB Başkanı Mehmet Öntürk, iftar sonrası yaptığı konuşmada Payas'a yönelik projeler hakkında bilgi vererek, şehirdeki altyapı çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

23.03.2025 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüzlerce kişi tarihi külliyedeki iftarda bir araya geldi

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Payas ilçesinde bulunan tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde düzenlenen iftarda yüzlerce vatandaş bir araya geldi.

Hatay büyükşehir Belediyesi il genelinde iftar sofrası kurmaya devam ediyor. Payas ilçesinde bulunan tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde iftar sofrası kuruldu. HBB Başkanı Mehmet Öntürk'ün de katıldığı iftar programında yüzlerce kişi tarihi atmosferde iftarını yaptı.

Başkan Öntürk, iftar sonrasında yaptığı konuşmasında hemşerileriyle bir arada olmaktan huzur duyduğunu belirterek Payas'ın geleceğini ilgilendiren önemli projeler hakkında bilgiler verdi.

Payas'a hizmet etmenin kendileri için şeref olduğunun altını çizen Başkan Mehmet Öntürk, "Bekir Başkan sağ olsun 5 dönem çok büyük hizmetler yaparak Büyükşehir'i hissettirmedi. Payas'ı, altyapısıyla, plajıyla, mesire alanlarıyla, yollarıyla çok farklı noktalara taşıyacağız" dedi.

"Hizmetlerimizle içme suyu problemini çözdük"

Göreve geldikleri dönemde Payas'ta içme suyu şikayetlerinin çok fazla olduğunu ancak yapılan alt yapı çalışmaları sonrası şikayetlerin son bulduğunu belirten Başkan Öntürk, "Payas'ta şu ana kadar 5 bin metrenin üzerinde yeni boru döşedik. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Payas'ın içme suyu altyapısını da yeniden ihale ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Hatay'a hediye ettiği yaklaşık 400 milyon euro hibe ile altyapı çalışmaları yapılacak. Kendisine şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

" Dünya'nın en büyük şantiyesi Hatay'da"

Merkezi hükümet sayesinde yapılacak hizmetlerle şehrin farklı noktalara geleceğini belirten HBB Başkanı Öntürk, "Şehrimizde yapımı devam eden otoyollar, üstgeçitler, hastaneler, eğitim alanları ve Dünya'nın en büyük şantiyesi Merkezi Hükümetimiz tarafından ve Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde birlik beraberlik çerçevesinde yapılıyor. Payas'a 35 km asfalt döktük ve yapacağımız hizmetlerle şehrimizi farklı noktalara taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.

Çocukların eğlenceli vakit geçirmesi adına alana kurulan platformda Hacivat ve Karagöz oyunu sahnelendi.

Kaynak: İHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Sokullu Mehmet Paşa, Mehmet Öntürk, Politika, Genel, Yaşam, Payas, İftar, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Genel Hatay'da Tarihi Külliyede İftar Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı

08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:40 Rize’de İmamoğlu’na destek yürüyüşünde arbede Rize'de İmamoğlu'na destek yürüyüşünde arbede
08:13 Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma
07:48 Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı
07:07 Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
15:51 Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
15:45 Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
15:24 Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
15:21 CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
15:16 DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
15:08 Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
15:02 Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
14:54 Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
14:51 Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2025 10:07:10. #7.13#
SON DAKİKA: Hatay'da Tarihi Külliyede İftar Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement