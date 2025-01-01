Hataylılar Yeni Yıldan Sıcak Yuvalar Bekliyor - Son Dakika
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Hataylılar Yeni Yıldan Sıcak Yuvalar Bekliyor

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Hatay'da depremzedeler, yeni yılda sıcak yuvalarına kavuşmayı umut ediyor. Herkes daha iyi bir yıl diliyor.

01.01.2025 11:07
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Afetzede vatandaşların yeni yıldan tek beklentisi sıcak yuvalarına kavuşmak

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da, yeni yıla girerken vatandaşların yeni yıldan tek beklentisi sıcak yuvalarına kavuşmak oldu. Önümüzdeki yılın bu yıldan daha iyi olacağını ifade eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yeni yılın herkese; sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temennisinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, binlerce bina yerle bir olmuştu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde kentte yaşayan yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Depremden sonra insanlar eski günlerine dönmek için çalışan vatandaşlar, bir yeni yılı daha buruk ve hüzünlü karşılıyor. Depremin ardından ilk gününde konutlar için çalışmalara başlanan kentte, bir taraftan yapılan konutlara insanlar yerleşirken bir taraftan da yeni binalar yapılmaya ve yükselmeye devam ediyor. Depremin vurduğu şehirde yaşayan insanların yeni yılda tek beklentisi sıcak yuvalarına bir an önce kavuşmalarının temennisinde bulundu. Antakya ilçesinde yer alan ve ticaretin merkezi konumunda olan Uzun Çarşı'ya gelen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, esnafların yeni yılını kutlayarak, inşallah yeni yılında bu yılımızdan daha iyi olacaklarını söyledi.

-"2025 yılından Hataylı hemşehrilerime ve ilimizde yaşayan herkese; huzurlu, mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyorum"

Yeni yılda hak sahipliği olan vatandaşların inşallah konutlarını teslim edeceklerini söyleyen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "2025 yılının herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temennisinde bulunduklarını belirterek, tarihin ana karadaki en büyük afetlerinden biriyle karşı karşıya geldik. Bu süreçten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetinde devletimiz tüm kurumlarıyla beraber şehrimizi eskisinden daha güçlü, eskisinden daha güzel ve eskisinden daha sağlam yapmak için her yönüyle çalışmalarını devam ettiriyoruz. İnşallah önümüzdeki yılın sonuna doğru Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi hak sahibi olan bütün vatandaşlarımızın konutlarını inşallah teslim edeceğiz. Burada Hataylı vatandaşlarımızın şehirde olan afete rağmen yaşama iradelerini ve kararlılıklarını göstermeleri de gerçekten bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Hatay'ımızın kalbi diyebileceğimiz Uzun Çarşıda hayırlı işler dilekleriyle yeni yıllarını tebrik ediyoruz. Şimdiden 2025 yılından Hataylı hemşehrilerime ve ilimizde yaşayan herkese; huzurlu, mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyoruz. Her kötü şeyden uzak ve her şeyin güzel olduğu bir yıl temennisinde bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu yılımızdan çok daha iyi olacak" dedi.

-"İnşallah en kısa zamanda evlerin inşası biter ve herkes evine geçer"

Yeni yılda herkesin evlerine dönmesini isteyen vatandaş Mehmet Gündüz, "Eminim ki 6 aya kadar bizim Antakya merkezi, Allah'ın izniyle çiçek gibi yükselecek ve güzel bir görüntü olacak. Temennimiz ise, inşallah en kısa zamanda evlerin inşası biter ve herkes evine geçer, yerleşir ve eski mutlu günlerini yaşarlar. Şehir yerle bir oldu ama inşallah en kısa zamanda herkes evlerine tekrardan dönecek. Her aylarda bir kura çekilişleri oluyor ve insanlar mutlu bir şekilde evlerine geçiyorlar" şeklinde konuştu.

Antakya'nın geçen yıla göre büyük bir ilerleme kaydettiğini gördüğü belirten Ali Boşnak, "Ben yeni Trabzon'dan geldim. Gördüğüm kadarıyla Antakya'da büyük bir ilerleme kaydettiğini gördüm. Yeni yılda herkesin evlerine girmesi ve iş yerlerine kavuşmalarının temennisindeyiz. İnşallah 2025 yeni yılda herkes evine geçer ve eski düzene tekrardan geri geliriz" dedi.

"Konteyner kentlerin yeni yuvalarımıza geçtikten sonra kalkmasını istiyoruz"

Depremden sonra iyi bir şekilde ilerlediğiniz ifade eden İbrahim Yörük, "Hatay'ımız çok şükür depremden kurtuldu. Depremden sonra iyi bir şekilde ilerliyoruz ve daha iyi olacağına inanıyoruz. İnşallah Antakya'mız düzelerek eski haline dönecek. Yeni evlerin yapılmasını bekliyoruz. Yeni evler yapıldığında evlerimize geçeceğiz. Konteyner kentlerin yeni yuvalarımıza geçtikten sonra kalkmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Mustafa Masatlı, Politika, Ekonomi, Deprem, Genel, Yaşam, Hatay, Son Dakika

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