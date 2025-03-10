Hayırsever Destekli Ücretsiz İftar - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Hayırsever Destekli Ücretsiz İftar

Afyonkarahisar'daki restoran, 17 yıldır hayırseverlerle 300 kişiye ücretsiz iftar sunuyor.

10.03.2025 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu restoranda 17 yıldır iftar menüsü ücretsiz

Hayırseverlerin desteği ile günlük 300 kişiye ücretsiz iftar veriliyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteren restoran her yıl Ramazan ayında hayırseverlerin desteği ile günlük 300 kişiye ücretsiz iftar veriyor.

Afyonkarahisar'ın köklü işletmelerinden olan restoran hayırsever vatandaşların da desteğiyle her Ramazan ayında birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en büyük örneklerinden birini ortaya koyuyor. Geleneksel hale gelen uygulama 17 yıldır bu restoranda devam ediyor. Uygulama kapsamında restoranda yaklaşık 150 kişiye iftar menüsü servis ediliyor. Fiziki şartlar elverdikçe ilave masa ve sandalyeler oluşturularak daha fazla kişiye yer açılmaya çalışılıyor. Restoranın ücretsiz iftar menüsü, 3 çeşit yemek, tatlı, iftariyelikler ve içeceklerden oluşuyor. Hayırseverlerin de desteğiyle her yıl daha fazla kişiye ücretsiz iftar yemeği sunuluyor. Restoranda pişen yemeklerin bir kısmı da paket olarak dağıtılıyor.

"Günlük 150 kişi oturarak, 150 kişiye de iftar yemeği veriyoruz"

İşletmeci sahibi Mehmet Arpacıoğlu yaptığı açıklamada, 16 senedir ücretsiz sürdürdükleri iftar yemeği ikramlarını bu yıl da devam ettirdiklerini söyledi. Afyonkarahisar'da verdikleri iftar yemeğinin gelenek haline dönüştüğünü kaydeden Arpacıoğlu, "Hayırsever vatandaşlarımız da bize destek oluyor. O yüzden her geçen yıl yemek sayımızı arttırıyoruz. Şimdi 300 kişiye ikramda bulunuyoruz. 150 kişi oturarak 150 de paket şeklinde veriyoruz. Bu sayı zaman zaman 800'e kadar çıkıyor. Her gün değişik menü yemek veriyoruz. 4-5 gün de bir etli pide ikram veriyoruz. Vatandaş memnun, tatlısına kadar iftariyelik, tatlı, hurmasına kadar her şeyi dört dörtlük lokanta ortamında hizmet ediyoruz. İlk başlarda bu kadar değildi şimdi gelenek oldu. Hayırsever vatandaşlarımızdan da Allah razı olsun. İnşallah bundan sonraki yıllarda da devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Genel, Yaşam, Dünya, İftar, Son Dakika

Son Dakika Genel Hayırsever Destekli Ücretsiz İftar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
Nepal’de sokaklara dökülen halk monarşi istedi Nepal'de sokaklara dökülen halk monarşi istedi
Real Madrid’den ayrılması gündemde: Arda Güler’in son talibi ortaya çıktı Real Madrid'den ayrılması gündemde: Arda Güler'in son talibi ortaya çıktı
İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray’a Cuesta piyangosu vurdu İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray'a Cuesta piyangosu vurdu
Rize’deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı Rize'deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Samsunspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Samsunspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
Eyüpspor, Konyaspor’u 2-1 yendi Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 yendi

13:04 Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
12:59 Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
12:37 Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
11:58 Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
09:50 Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
19:05 Nepal’de sokaklara dökülen halk monarşi istedi Nepal'de sokaklara dökülen halk monarşi istedi
19:00 Real Madrid’den ayrılması gündemde: Arda Güler’in son talibi ortaya çıktı Real Madrid'den ayrılması gündemde: Arda Güler'in son talibi ortaya çıktı
18:47 İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray’a Cuesta piyangosu vurdu İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray'a Cuesta piyangosu vurdu
18:31 Rize’deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı Rize'deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı
18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
18:13 Samsunspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Samsunspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
18:05 Eyüpspor, Konyaspor’u 2-1 yendi Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 13:52:04. #7.13#
SON DAKİKA: Hayırsever Destekli Ücretsiz İftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.