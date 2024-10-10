Hayriye Usta'nın Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Hayriye Usta'nın Başarısı

Eşiyle birlikte motor tamiri yapan Hayriye Gedik, çıraklıktan patronluğa uzanan bir başarı hikayesi yazdı.

10.10.2024 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayinin Hayriye Ustası görenleri şaşırtıyor

Kocası çalışacak çırak bulamayınca işe el attı, şimdi işinin ustası işyerinin patronu oldu

AYDIN - Türkiye'de sanayi sektöründe yaşanan çırak sorunu birçok kadını da meslek sahibi yaptı. Aydın'da çırak bulamayan eşine destek olmak amacıyla sanayiye gelen 3 çocuk annesi 32 yaşındaki Hayriye Gedik, kısa sürede işi öğrenerek motor tamir etmeye başladı.

Aydın'da motor tamircisi olan eşi Mustafa Gedik ile 13 yıl önce evlenen Hayriye Gedik, 2 yıl öncesine kadar hem eşiyle ilgilenip hem de peş peşe olan 3 çocuğunu bakıp büyüttü. Eşinin sürekli çırak sorunu yaşadığını gören Hayriye Gedik, soruna el atmak ve kocasının işlerini kolaylaştırmak üzere geldiği motor tamir atölyesinde bir anda kendini sektörün içinde buldu. Bir anda kendisini işin içinde bulduğunu belirterek, "Eşime yardımcı olmak için gelmiştim. Önce çırak oldum, şimdi işimin ustası oldum. Ufak tefek eksiklerim var ama bir motoru kendim söküp dağıtıp tamir ederek yerine monte edebiliyorum" dedi.

Sanayide arızalı motosikletleri tamir ederken annelik vazifesini de ihmal etmeyen Hayriye Gedik bir yandan motor söküp takarken diğer yandan da zaman zaman çocukları ile ilgileniyor. Tamire getirilen motosikletlerin arıza tespitine ve tamiri yapılan motosikletlerin de test sürüşlerine bizzat kendisi yapan Hayriye Usta, istedikten sonra kadının başaramayacağı hiçbir şey olmadığını söyledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın sanayisinin de en büyük sıkıntılarından birinin çalışacak çırak bulamamak olduğunu belirten Mustafa Gedik, bir zamanlar çırağı şimdi ise dükkan sahibi olduğu içi patronu olan eşinden çok memnun olduğunu belirtti. Her gün sabah işe birlikte gelip akşam da işten eve birlikte gittiklerini ifade eden Mustafa Gedik, bir iş gereği il dışına çıksa bile eşinin işleri yürütüp gelen motosikletlerin tamirini yaptığını söyledi.

"Başarmak güzel duygu"

İşi severek yaptığını belirten Hayriye Gedik, "Kadın için bu iş biraz zor ama çalışarak gayret ederek hallediyoruz. İlk başta çok zorlandım. Şimdi rahatlıkla bir motoru indirip tamir edebiliyorum. Beni motor tamir ederken görüp şaşıranlar olabiliyor. Ama çok keyifli bir iş. Kadın isterse başaramayacağı bir şey yok. Başarmak güzel bir duygu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kadın, Genel, Yaşam, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Genel Hayriye Usta'nın Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:22 Kılıçdaroğlu’ndan “Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız“ sorusuna net yanıt Kılıçdaroğlu'ndan "Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna net yanıt
20:58 Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis’ten geçti Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti
20:17 Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB’de daire başkanı oldu Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:52 Köfteci Yusuf’un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı Köfteci Yusuf'un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı
09:50 Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri’nin galasına katılmadı Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri'nin galasına katılmadı
09:45 Milton Kasırgası Florida’yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
09:32 İngiltere’de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi İngiltere'de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi
09:16 Tüm dünya ekonomisi açıklanacak o veriye kilitlendi Tüm dünya ekonomisi açıklanacak o veriye kilitlendi
09:10 Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti
08:59 Sergen Yalçın’dan Okan Buruk’a olay sözler: Icardi’yi oyundan çıkartamıyor Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay sözler: Icardi'yi oyundan çıkartamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 22:52:55. #1.11#
SON DAKİKA: Hayriye Usta'nın Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.