HBB 150 Memur Alımı İçin Başvurular Başladı

HBB'nin 150 memur alımı için başvurular başladı
HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesinde (HBB), farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak 150 devlet memuru alımı için başvuruları başladı.
HBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, yapılan çalışmaların aksamaması ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda itfaiye eri, zabıta ve farklı pozisyonlarda gerçekleştirilecek memur alımları için başvuruların bugün başladığını açıkladı. İtfaiye eri ve zabıta memurluğu pozisyonları için başvuruların İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü'ne şahsen yapılması gerektiğinin altını çizen yetkililer, diğer memur kadroları için ise adayların "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabileceğini kaydetti.
HBB yetkilileri, 30 Mayıs'ta sona erecek başvuruların KPSS puan şartı ve ilanda belirtilen diğer şartlar doğrultusunda değerlendirileceğini ifade ederek adayların ayrıntılı bilgiye Büyükşehirin resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı platformundan ulaşılabileceğini belirtti.
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