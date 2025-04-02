Yazar Garson Gazi: Mustafa Altıntop - Son Dakika
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Yazar Garson Gazi: Mustafa Altıntop

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Hem yazar, hem garson, hem de gazi Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'nın döşediği mayının patlaması sonucu gazi olan uzman çavuş bir restoranda garson olarak işe başlayıp, askerken başından geçenleri de iki kitap çıkararak okurlarıyla buluşturdu Hakkari'nin Şemdinli...

02.04.2025 10:27
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Hem yazar, hem garson, hem de gazi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'nın döşediği mayının patlaması sonucu gazi olan uzman çavuş bir restoranda garson olarak işe başlayıp, askerken başından geçenleri de iki kitap çıkararak okurlarıyla buluşturdu

ADANA - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'nın döşediği mayının patlaması sonucu gazi olan uzman çavuş bir restoranda garson olarak işe başlayıp, askerken başından geçenleri de iki kitap çıkararak okurlarıyla buluşturdu.

Mustafa Altıntop 2002 yılında uzman çavuş olarak orduya girdi. 2010 yılında ise Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'nın döşediği mayının patlaması sonucu yanındaki asker şehit olurken kendisi de şarapnel parçasının gelmesi üzerine ayağına platin atıldığı için gazi oldu. Malulen emekli olmak zorunda kalan Altıntop, baba mesleği olan kebapçılığa döndü. Daha önce babasının yanında çalışan kebap ustası Mustafa Dağoğlu'nun açtığı restoranda garson olarak işe başladı. Altıntop, garsonluk yaparken de bir taraftan çocukluk hayali olan kitap yazma işine başladı. Askerde yaşadığı olayları iki kitap çıkararak romanlaştırdı. Altıntop şimdi üçüncü kitabını çıkarmaya hazırlanıyor.

Altıntop, çocukluğundan bu yana yazmayı çok sevdiğini söyleyerek, "Küçüklüğümden beri şiir yazıyordum ancak okuyan sayısı az olduğu için romana yöneldim. Eşimle beraber Güneydoğu'da yaşadığım olayları anlattım. Daha sonraki kitabımda kız çocuğum olmadığı için sıra dışı bir hikaye anlattım. Şu an iki kitabım var. Üçüncü kitabım bir ay sonra çıkacak. Üniversitede edebiyat okumadım ama çocukluğumdan beri gelen bir alışkanlık. Hem garsonluk hem de yazarlık zor oluyor. Yaklaşık 13 yıldır her akşam yarım saat kitap okurum. İzinli olduğum günler sabahlara kadar yazdığım olmuştur. Bu konuyla alakalı eşimle küçük münakaşalar da yaşadık. Zor oluyor ama zorluk ve çaresizlik insanı ayağa kaldırıyor" dedi.

Altıntop, şöyle devam etti:

"Hüzün ve Kan kitabım 4 baskıyla oluştu ve her kitabım 50 bin adet, toplamda 200 bin satışa ulaştı. Adem'den Sonra Aşk kitabımın yeni baskısı yayınlandı. Onda da 50 bin baskı yapıldı şu an hala satış devam ediyor. Üçüncü kitabım da çıkmak üzere. O bir şiir kitabı olacak."

Restorana kebap yemeye gelen Muhammed Ali Kaçmaz ise, "Buraya yemek yemeye geldik. Bize hizmet eden garsonun gazi ve yazar olduğunu sayenizde öğrendim. Gazi olup burada çalışmasına gururlandım ve mutlu oldum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Şemdinli, Hakkari, Terör, Genel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Genel Yazar Garson Gazi: Mustafa Altıntop - Son Dakika

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