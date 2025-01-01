Ilgaz Dağı'na Yılbaşı Tatili Akını

Yılbaşı tatilinde Ilgaz Dağı'na tatilci akını
Yılbaşı tatilinde güneş altında karın tadını çıkardılar
KASTAMONU - Kastamonu- Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezleri yeni yıl tatilinde vatandaşların akınına uğradı.
Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda bulunan kayak tesislerinde tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Yeni yıl tatilini fırsat bulan vatandaşlar Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezinin yolunu tuttu. Başta Ankara olmak üzere, İstanbul, Karabük, Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Çorum ve Amasya'dan gelen kayak tutkunları Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar kayak yaparken, çocuklar ve aileleri ise kızak pistlerinde doyasıya eğlendi. Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda yer alan otellerde tam kapasite hizmet veriyor.
Ilgaz Dağı'na kayak yapmak için gelen vatandaşlar, güneşli havada doyasıya eğlendi. Ilgaz Dağı'nı çok beğendiklerini söyleyen vatandaşlar, sonraki tatillerde de gelmeyi düşündüklerini ifade etti.
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