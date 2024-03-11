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İlk iftar topu Sultanahmet'te patladı

İSTANBUL - Osmanlı geleneği olan ilk iftar topu atışı bu yıl İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirdi. İftar öncesi Mehter Takımı vatandaşlara bir konser verdi.

Sultanahmet Meydanı her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan'ın ilk gününde yüzlerce vatandaşa ev sahipliği yaptı. İlk iftar topu geleneğinin sürdüren Fatih Belediyesi'nin düzenlediği programda Mehter Takımı bir konser verdi. Daha sonra Kuran-ı Kerim tilaveti okunan programda iftar saati geldiğinde Selimiye Kışlası'ndan getirilen top patlatıldı. Binlerce vatandaş Fatih Belediyesi'nin ikramları eşliğinde Sultanahmet'in manevi atmosferinde ilk oruçlarını açtı.