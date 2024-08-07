İş makinesiyle ustalıkla binayı yıktı

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Kolonu kırıp, iş makinesiyle sarsıntı oluşturarak binayı yıktı

Vatandaşlar yıkımı cep telefonu ile görüntülerken, operatörün ustalığı takdir topladı

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesindeki kentsel dönüşüm projesinde binaların yıkımı devam ederken, 4 katlı bir binanın yıkımı sırasında iş makinesi operatörü önce zemin kattaki kolonu kırdı, kenara çekilip iş makinesi ile sarsıntı oluşturarak ustalıkla binayı yıktı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde son dönemde hayata geçen en önemli yatırımlardan biri olan Sultan Selim Camii Kentsel Dönüşüm Projesinde çalışmalar devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Karapınar Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında, bölgedeki binaların yıkımı sürüyor. Yaklaşık 2 aydır süren çalışmaların bugünkü bölümünde 4 katlı bir binanın yıkımı için iş makinesi operatörü bölgeye geldi. Binanın enkazının caddeye yayılmaması için hassas bir çalışma yürüten operatör, binanın arka tarafından kolonlardan birine zarar verip hızlıca binadan uzaklaştı. Daha sonra vatandaşların meraklı bakışları arasında iş makinesiyle zemine vurmaya başlayan operatör, sarsıntıyla binayı sallamaya başladı. Kısa süre sonra bina çatırtıyla bir kaç saniye içerisinde yerle bir oldu. Vatandaşlar binanın yıkılmasını cep telefonu ile görüntülerken, operatörün çalışması çevredekilerin takdirini topladı.