Yok böyle israf: Kilosu 100 TL çilekleri kasa kasa çöpe döktü
İsrafçı esnaf kasa kasa çilekleri çöpe dökerken kameraya yakalandı
BURSA - Bursa'da bir pazarcı, satamadığı çilekleri vatandaşa dağıtmak yerine çöpe döktü. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde kurulan pazarda çileklerini satamayan bir pazarcı, duruma sinirlendi. Kalan çilekleri vatandaşlara dağıtmak yerine çöp konteynerine döküp israf eden pazarcıyı gören vatandaşlar o anları kayda aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere vatandaşlardan tepki yağdı. Kilosu halen 100 ile 80 TL arasında değişen çileğin kasa kasa çöpe dökülmesi fiyatların neden düşmediğinin de göstergesi oldu.
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