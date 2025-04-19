İstanbul'da 20 Ülke Lezzet Fuarı - Son Dakika
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İstanbul'da 20 Ülke Lezzet Fuarı

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Colors of The World Fuarı'nda 20 ülkenin kültürel lezzetleri ve performansları tanıtıldı.

19.04.2025 10:25
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- İstanbul'da 20 farklı ülkenin lezzetleri görücüye çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da 20 farklı ülkenin tanıtıldığı "Colors of The World" Fuarı düzenlenen törenle açıldı. Ülkelerin kültürel lezzetlerinin görücüye çıktığı fuara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Colors Of The World ile merak edilen dünya şehirleri, medeniyetlerin kalbi İstanbul'da buluştu. İki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul, bu kez dünya kültürünü ve turizmini şekillendiren şehirleri birbirine bağladı. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nde "Colors of The World" Fuarı düzenlenen törenle açıldı. Aralarında Hindistan, Çin, Madagaskar, Şeyseller, Fas, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan'ın da bulunduğu 18 ülke, performans sahneleri, yemekleri ve müzik şovlarıyla görsel bir şölen sundu. 3 gün sürecek olan bu sıra dışı festivalde ziyaretçiler, Çin'in aslan dansı, Çin'in ramenini, Belgrad'ın meşhur keklerini, Azerbaycan'ın şah pilavını tatma şansı yakaladı. Colors Of The World'ün açık alanındaki bu etkinliklerin yanı sıra kapalı fuar alanında katılımcılar, kendilerine ayrılmış stantlarda farklı şehirler, acenteler ve ziyaretçiler ile etkileşime geçebiliyor. Katılımcılar, konferans ve seminer alanlarında şehirlerini detaylı olarak ziyaretçilerine tanıtırken, verile konferanslar ile de sektörün geleceği tartışılıyor. Fuara katılan Şef Tolga Kuru, uluslararası katılımcılara bafra pidesinin yapımını anlatarak daha sonra ikramda bulundu. Öte yandan, ülkelerin kültürel lezzetlerinin görücüye çıktığı fuara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"20 ülke gastronomi kendine özgün yemeklerini tanıtacaklar"

Ece Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı," "Colors Of The World fuarımızı ilk defa Türkiye'de düzenliyoruz. 20 ülkenin katılımı ile kendilerini tanıtmak için bu fuara geldiler. Bu fuarın en önemli özelliği katılımcı 20 ülke gastronomi kendine özgün yemeklerini katılımcılara tanıtacaklar. Fuarımızın performans sahnesinde ise dans ve gösterileri sahnelenecek. Danslar da farklı tatlarda oldukça ilgi çekiyor. Bu fuara gelenler 20 ülkenin hem gastronomi hem de dansı ve müziği keşfettikleri bir ortam olacak. Türk şeflerimiz de birbirinden lezzetli yerel yemekleri katılımcılarsa sunacak. Ayrıca turizm kültür turizmi içinde bilgilendirici konferanslar düzenlenecek. 20 Nisana kadar tüm katılımcıları bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'da 20 Ülke Lezzet Fuarı - Son Dakika

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