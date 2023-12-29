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İstanbul'da bir sürücü aracının arka camına 'dikkat acemi sürücü' yazdı - Son Dakika
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İstanbul'da bir sürücü aracının arka camına 'dikkat acemi sürücü' yazdı

Yenibosna'da seyir halindeki bir kadın sürücü, aracının arka camına 'dikkat acemi sürücü' yazılı kağıt asarak diğer sürücülerin dikkatini çekti. Olay, şaşkınlık yaratırken sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.

İstanbul\'da bir sürücü aracının arka camına \'dikkat acemi sürücü\' yazdı
29.12.2023 - 13:51,
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Aracının arka camına "dikkat acemi sürücü" yazarak seyreden sürücü kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da bir otomobil sürücüsünün, arabasının arka camına "dikkat acemi sürücü" yazılı kağıt asması seyir halindeki diğer sürücülerin şaşkınlığına neden oldu.

Yenibosna'da seyir halindeki kadın sürücünün kullandığı aracın arka camına "dikkat acemi sürücü" yazısı asması görenleri şaşkına çevirdi. Seyir halindeki aracın içerisinde yolcuların olduğu görülürken, şoförün arka camına astığı yazı diğer sürücülerin dikkatini çekti. Sürücü, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Kaynak: İHA
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Yenibosna, İstanbul, İstanbul, Trafik, Otomobil, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel İstanbul'da bir sürücü aracının arka camına 'dikkat acemi sürücü' yazdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da bir sürücü aracının arka camına 'dikkat acemi sürücü' yazdı - Son Dakika
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