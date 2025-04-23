İstanbul'da Deprem Anları

İstanbul'daki depreme diş kliniğinde yakalanan vatandaşların panik anları kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme diş kliniğinde yakalanan vatandaşlar, tedavilerini yarıda bırakarak kendilerini dışarı attı.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar büyük panik yaşadı. Beylikdüzü'nde bir diş kliniğinde tedavilerinin devam ettiği esnada depreme yakalanan vatandaşların, büyük bir panikle dışarı kaçtığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.