İstanbul'da Kar Manzaraları

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İstanbul'da beyaz gelinliğini giyen ormanlık alanlar böyle görüntülendi

İstanbul'da kar yağışı mest eden görüntüler oluşturdu

İSTANBUL - İstanbul'da kar yağışının ardından Arnavutköy ve Başakşehir'de kartpostallık manzaralar oluştu. Beyaz gelinliğini giyen ormanlık alanlar dron kamerası ile görüntülendi.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı mest eden görüntüler oluşturdu. Dron kamerasıyla havadan çekilen görüntülerde ağaçların üzerine ve ormanlık alanların beyaza büründüğü görüldü. Kartpostallık görüntüler görenleri mest etti.