İstanbul'da Kartpostallık Kar Manzaraları

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Megakentte kartpostallık kar görüntüleri

İstanbul'da kartpostallık kar görüntüleri

İSTANBUL - İstanbul'da dün etkili olan kar yağışının ardından sabah saatlerinde bazı ilçeler beyaza büründü. Başakşehir Millet Bahçesi ve çevresinde dron ile çekilen kar görüntüleri mest etti.

İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı gece saatlerinde de bazı ilçelerde devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beyaza bürünen Başakşehir Millet Bahçesi'nde çekilen kar görüntüleri mest etti.