İstanbul'da LGS Sınav Heyecanı - Son Dakika
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İstanbul'da LGS Sınav Heyecanı

15.06.2025 19:23
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LGS'nin 1. oturumu İstanbul'da başladı. 188 bin öğrenci sınava giriyor, veliler bekliyor.

İstanbul'da LGS heyecanı başladı

İSTANBUL - Milyonlarca 8'inci sınıf öğrencinin ter döktüğü Liseye Geçiş Sınavı (LGS)'nın 1'inci oturumu sabah 09.30 itibariyle başladı. Büyük bir heyecanla sınava giren öğrencilerin aileleri de, aynı heyecanla çocuklarını okul bahçesinde bekledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yaptığı Liseye Geçiş Sınavı (LGS)'nın 1'inci oturumu başladı. Milyonlarca öğrenci, sabah saatlerinden itibaren heyecanla okul bahçesinde sınav saatini beklerken, kimlik ve sınav giriş belgeleri ile belirlenen sınıflarda yerlerini aldı. Ayrıca velilerde, okulun bahçesinde çocuklarını yürekleri ağızlarında bekledi.

"Bütün sene çalıştık, stresli olursak daha kötü geçeceğini düşünüyorum"

Merkezi sınava, İstanbul'da, 188 bin 12 öğrencinin katılım sağlaması bekleniyor. Öte yandan, Bakırköy Emlak Kredi Bankası Ortaokulunda da çok sayıda öğrenci sınav için yerini aldı. Sınav öncesi konuşan lise adayı Selim Han Yaman, "Bence bugün biraz uğraştırıcı olacak, zor olacak ama bence sakin kalmalıyız. Bütün sene çalıştık, stresli olursak daha kötü geçeceğini düşünüyorum. Bence sakin kalmalıyız ben gayet sakinim. 360 üzeri liseleri düşünüyorum. Yeşilköy Anadolu Lisesi gibi mesela, hedef lisem orası. Yaz tatilinden beridir başladım. 7'yi 8'e bağlayan yaz başladım. Hızlandırma haftaları, denemeler, yavaş yavaş o zamandan itibaren düzenli bir şekilde program yaparak çalıştım" dedi.

Bir diğer lise adayı olan Ece Su Demir'de yaz tatilinden beri 1 yıldır sınava hazırlandığını belirterek, "Her gün soru çözmeye çalıştım düzenli olarak, özel bir şey olmadığı sürece sınava çalışmaya çalıştım. Elimden geleni de yapacağım sınavda. Ama çok heyecanlıyım. Hedefim Bahçelievler Anadolu Lisesi" diye konuştu.

"Tamamen sınava odaklandık"

Okul bahçesinde çocuğunu bekleyen veli Işılay Gündoğdu ise, "Çok çalıştık, 9 ayın bir emeği var. Tamamen sınava odaklandık. İnşallah bunun sonucunu alırız. Stres olduk ya başaramazsam diye. İnşallah hayırlısı olur, biz de hep birlikte tamamen konsantre olduk sınava. İnşallah sonucu bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

İstanbul, LGS, Son Dakika

Son Dakika Genel İstanbul'da LGS Sınav Heyecanı - Son Dakika

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