İstanbul'da Sağanak Yağış Kazalara Yol Açtı - Son Dakika
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Genel

İstanbul'da Sağanak Yağış Kazalara Yol Açtı

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, Avrupa yakasında aralıklarla etkisini sürdürüyor. E5 Karayolu üzerinde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı noktalarda ufak çaplı trafik kazaları meydana geldi.

05.07.2024 20:51
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(İSTANBUL) İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Sağanak yağış kazaları da beraberinde getirdi

İSTANBUL - İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış öğle saatlerinden itibaren Avrupa yakasında aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. E5 Karayolunda oluşan su birikintileri nedeniyle de sürücüler güçlükle ilerlerken, bazı noktalarda ufak çaplı trafik kazaları meydana geldi.

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamanın ardından, İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Avrupa yakasında etkili olan sağanak yağış, olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Sağanak yağış nedenle bazı vatandaşlara ise zor anlar yaşadı.

Öte yandan etkili olan sağanak yağış nedeniyle E5 Karayolunda oluşan su birikintileri nedeniyle de sürücüler güçlükle ilerlerken, bazı noktalarda ufak çaplı trafik kazaları meydana geldi.

Kaynak: İHA

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