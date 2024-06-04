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İstanbul'da sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu denizde aldı

İstanbul'da sıcaktan bunalan vatandaşlar Caddebostan Sahiline akın etti

İSTANBUL - İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar soluğu sahillerde aldı. Termometreler 32 dereceyi gösterirken, Caddebostan Sahili'ne gelenler serinlemek için denize girdi. Sahile akın eden vatandaşlar havadan görüntülendi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte İstanbullular sahillere akın etti. Sıcaktan bunalıp soluğu Caddebostan Sahilde alan bazı vatandaşlar sahilde dinlenirken, bazı vatandaşlar da kendilerini denize bıraktı. Serin suda keyif yapan vatandaşlar sahilleri doldururken, İstanbul'da termometreler 32 dereceyi gösterdi. Nem oranının ise yüzde 40 olarak kaydedildiği kentte serinlemek isteyenler Caddebostan Sahili'nde yoğunluğa neden oldu. Sahil boyu bisiklet sürenlere sıcaktan dolayı denize giren vatandaşlar eşlik etti. Öte yandan sıcaktan bunalıp denize giren vatandaşlar havadan dron ile görüntülendi.

"Yanıyoruz abi"

Ahmet Cankara isimli vatandaş, " Pendik'ten kalktık, Caddebostan Sahile geldik. Hava çok sıcak, yanıyoruz. Hava sıcaklığı gölgede 35 derece, açıkta 40 derece, yanıyoruz abi. 2 saattir denizdeyiz. Evde yanmayın, çıkın denize gelin." diye konuştu.