İstanbul'da Yunusların Dansı

İstanbul'da yunuslar drone ile görüntülendi

İSTANBUL - İnsanlara yakınlıkları ile bilinen yunuslar, İstanbul'da tarihi Yarımada açıklarında havadan görüntülendi. Havanın ısınmasıyla ortaya çıkan yunuslar görenleri kendine hayran bıraktı.

Karadeniz ve Marmara Denizi arasında yolculuk eden yunuslar İstanbul Boğazı çevresinde yaz aylarında daha sık gözlemlenebiliyor. Tarihi Yarımada açıklarında yunuslardan oluşan sürü dron ile görüntülendi. Boğaz'ın serin sularında adeta dans eden yunusların gülümseten görüntüleri kameraya yansıdı. Yunusların sevimli halleri izleyenleri hayran bıraktı.