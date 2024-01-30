İstanbul\'daki barajların 1 yıllık değişimi havadan görüntülendi

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İstanbul'daki barajların 1 yıllık değişimi böyle görüntülendi

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 67.38'e çıktı

İSTANBUL - Son 10 yılın en kurak dönemini 2023 yılında yaşayan İstanbul'da barajlardaki su seviyesi Ocak ayında yüzde 30'un altına kadar düşmüştü. 2024 ocak ayında ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 67.38 oranına çıkarak yükselişini sürdürdü. Barajların doluluk oranındaki 1 yıllık değişim ise havadan aynı açıyla çekilen görüntülere yansıdı.

Son 10 yılın en kurak ve yağışsız dönemini geçiren İstanbul'da 2023 yılının Ocak ayında İSKİ verilerine göre, barajlardaki su seviyesi yüzde 30'un altına kadar gerilemişti. 1 yıl sonra 2024 yılı Ocak ayında ise barajlardaki doluluk oranı yükselişini sürdürerek yüzde 67.38'e çıktı. Alibey Barajı'nda geçen yıl Ocak ayında su seviyesi yüzde 21.73'ken, 2024 yılı Ocak ayında ise su seviyesi 71.15 oranına kadar yükseldi. Alibey Barajı'nda geçen dönem kuraklık nedeniyle tamamen gün yüzüne çıkan Mağlova ve Güzelce su kemerlerinin bir kısmı doluluğun artmasıyla su altında kaldı. 1 yıl içerisindeki değişim havadan aynı açıyla çekilen görüntülerle net bir şekilde ortaya çıktı. Alibey Barajı'na açılan balıkçının ağ attığı anlar ise görüntülere yansıdı.

Alibey Barajı yüzde 71.15

Büyükçekmece Barajı yüzde 61.15

Darlık Barajı yüzde 87.21

Istrancalar Barajı yüzde 64.55

Kazandere Barajı yüzde 59.77

Elmalı Barajı yüzde 87.21

Ömerli Barajı yüzde 85.38

Pabuçdere Barajı yüzde 35.17

Sazlıdere Barajı yüzde 47.86

Terkos Barajı yüzde 56.7