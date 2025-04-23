İstanbul Havalimanı'nda Uçuşlar Devam Ediyor

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar sorunsuz sürüyor
İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından uçuşların sorunsuz sürdüğü açıklandı.
İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Havalimanı'nda operasyonda bir sıkıntı olmadığı kaydedildi. Pasaport kontrol noktası, bosphorus bölgesinde ve hiçbir terminalde problem olmadığı belirtilirdi. Pasaport kontrolden yolcu geçişinin sürdüğü, teknik ve elektrik sistemlerini dahil binalarda da bir sıkıntı olmadığı ifade edildi.
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