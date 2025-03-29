Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu

İSTANBUL - Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

9 gün olan bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen ve otobüsleri tercih eden vatandaşlar, Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Türkiye'nin 81 iline giden vatandaşlar, yola çıkmak için otogara akın etti.

"Bayramı gezerek geçireceğiz"

Memleketi Bayburt'a giden Melike Karslı, "Yolculuk Bayburt'a, oradan Trabzon'a gideceğim. Bayramı gezerek geçireceğiz. Bayburt 19 saat sürüyor. Yani 14 yıldır, gitmiyordum, biraz heyecanlıyım" dedi.

"Bizde bayram ziyaretleri gerçekleştireceğiz"

Bayram ziyaretlerinin önemine vurgu yapan yolcu Ayşe Ugan, "Yolculuk Adapazarı Hendek'e oradan Bolu'ya geçeceğim. Bizde bayram ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Bayram eskiden bayramdı. Şimdiki zamanı bayram olarak görmüyorum. Sadece büyükleri ziyaret etmek olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

"Günde 10 otobüs kaldırırsak bu sayı bayram haftasında 20'ye çıkıyor"

Normal zamana göre sefer sayısında artış olduğunu söyleyen otobüs şoförü Kadir Çevik, "Bayramımız yoğun geçiyor, Zonguldak'a gidiyoruz. 15 dakikada bir araba kalkıyor. Trafik sıkışık oluyor, otoban biraz sıkıntılı. Günde 10 otobüs kaldırırsak bu sayı bayram haftasında 20'ye çıkıyor" diye konuştu.

"Büyüklerimi görmeye gidiyorum"

Memleketine giden bir yolcu ise, "Yolculuk Zonguldak'a. Annem vefat etti, büyüklerimi görmeye gidiyorum. Kazasız belasız memlekete gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bütün firmalar ek sefer açtılar, bir yoğunluk vardır"

Firmaların ek sefer açtığını söyleyen bir şirket yetkilisi ise, "Bir, iki gün öncesine kadar yoğunluk yoktu. Ne zamanki devletin yetkili organları, Cumhurbaşkanının bayram tatilini 9 güne çıkarmasını açıkladıktan sonra bir yoğunluk oluştu. Bu sebeple oluşan arz- talebe bütün firmalar ek sefer açtılar, bir yoğunluk vardır. Bu ilave servislerde dolmuştur. 9 günlük tatilin vermiş olduğu durumla firmaların bütün araçları doludur" dedi.