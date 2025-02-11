İstanbul'u Kar Kapladı

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İstanbul'da etkili olan kar yağışı yolları beyaza bürüdü

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Yollar beyaza büründü, trafik olumsuz etkilendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Büyükçekmece, Beylikdüzü, Arnavutköy ve Sultangazi ilçelerinde etkili olan yağış trafiği olumsuz etkiledi. Yollar beyaza büründü.