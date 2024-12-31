İstanbul Valisi Davut Gül'den denetim yapan polis ekiplerine ziyaret - Son Dakika
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Genel

İstanbul Valisi Davut Gül'den denetim yapan polis ekiplerine ziyaret

İstanbul Valisi Davut Gül'den denetim yapan polis ekiplerine ziyaret İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapan polis ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

31.12.2024 22:05
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İstanbul Valisi Davut Gül'den denetim yapan polis ekiplerine ziyaret

İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapan polis ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapan polis ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Ziyaret esnasında basın açıklamasında bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bugün İstanbul'umuzda vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin ağız tadıyla yeni yıla girmeleri için emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz kaymakamlarımızın koordinesinde İstanbul'un adeta her karışında görevini yapıyorlar. Yaklaşık 60 binin üzerinde güvenlik kuvvetimiz İstanbul'da görev yapıyor. Asayiş başta olmak üzere trafikte vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları yine aynı şekilde belli alanlarda arkadaşlarımızın rahat edebilmesi için o güvenliği sağlayabilmesi için 1 hafta önceden başlayan planlı çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda da köprüdeyiz arkadaşlarımızın görev yapan mesai arkadaşlarımızı ziyarete geldik,,inşallah hep birlikte bu gece ağız tadıyla atlatılır ve hemşerilerimizin 2025 yılında yaşayabilecekleri güzel bir yıl olarak başlamış olacağız" dedi.

Vali Gül konuşmasının devamında, "Ben burada polisimize, jandarmamıza, sahil güvenliğimize teşekkür ediyorum. Aynı şekilde kaymakam arkadaşlarımıza, vali yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Biraz önce 112'ye gittik orada da bazı arkadaşlarımız takip etti sağlık alanında itfaiye olarak afat olarak yine düzensiz göç idaremizin mobil araçları 7/24 çalışmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması için bugün itibariyle biliyorsunuz okullarımızı erken tatil etmiştik. Belli sokaklarımızı, caddelerimizi trafiğe kapatmıştık. Şu an saat 20.00, bu saat itibarıyla trafikte bir olumsuzluk yansımadı. İnşallah gecenin ilerleyen saatlerinde de trafik yoğunluğu başta olmak üzere bir sorun yaşamayız. Ön gördüğümüz gibi bu süreci sizlerle birlikte yaşayacağız. Ben sizlerin aracılığıyla bir kez daha bütün İstanbulluların, bütün hemşerilerimizin yeni yılını kutluyorum. Allah 2025'te kazasız belasız arkadaşlarımıza görev yapmayı nasip etsin. Milletimize, devletimizi ağız tadıyla yaşayabilecekleri bir yıl nasip etsin. Sizlere de akşamın bu saatinde görevini yapan basın mensuplarına da ayrıca teşekkür ediyor, iyi seneler diliyorum" ifadelerini kullandı. Vali Gül, denetim esnasında köprüden geçen vatandaşların yeni yılını kutlayarak ikramda bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul Valisi Davut Gül'den denetim yapan polis ekiplerine ziyaret - Son Dakika

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