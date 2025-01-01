İstanbul yeni yılı trafiksiz karşıladı
İSTANBUL - İstanbul, yeni yılın ilk gününü trafiksiz yollarla karşıladı. Şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 2 seviyesinde oldu.
İstanbul, 2025 yılının ilk gününü boş yollarla karşıladı. Yeni yılın ilk gününde İstanbul'un ana ulaşım güzergahları da dahil trafik yaşanmazken, trafik yoğunluğu yüzde 2 seviyesinde oldu.
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