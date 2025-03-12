İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Kutlandı

Ankara'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yıl dönümü kutlandı

ANKARA - Ankara'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Tarihi Salon'da öğrencilerin İstiklal Marşı'nın derin anlamını kavramaları, Kurtuluş Savaşı'nın tarihsel önemini idrak etmeleri ve bu doğrultuda milli, manevi ve tarihi bilinç kazanmaları amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Programda, İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesini anlatan sinevizyon gösterimi ve kısa film sunumu gerçekleştirildi. Ortaokul öğrencileri kahramanlık türkülerinden oluşan mini bir konser de düzenledi. Öğrenciler Üstat Necip Fazıl Kısakürek'in 'Sakarya Türküsü' şiirini seslendirdi.

Program sonrası konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Önümüzdeki yüzyılı 'Türk Yüzyılı' yapmak için size bir emanet tebliğ edeceğiz. Bu emaneti sağlıklı taşıyabilmeniz için sizlerle bir yolculuğa çıktık. Önümüzdeki yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' yapabilecek birikimle yetişebilmeniz için yepyeni bir müfredat ile yola çıktık; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli. Önümüzdeki yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' yapacak gençler yetişebilsin diye" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, performanslarından dolayı öğrencileri tebrik etti.