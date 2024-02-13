Genel

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısının acı günü

AFYONKARAHİSAR - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun'un vefat eden babası Ali Olgun gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından sonsuzluğa uğurlandı.

Olgun'un 86 yaşındaki babası Ali Olgun yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı kaldırıldığı Çay Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener ile milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı. Vefat eden Olgun için Çay ilçesindeki Merkez Camiinde öğle namazının ardından cenaze töreni gerçekleştirildi. Olgun cenaze namazının kılınmasının ardından Çay Asri Mezarlığından toprağa verildi.

Cenaze töreninde Akşener'in eşi Tuncer Akşener'in, Olgun'u bir an olsun yalnız bırakmaması ise dikkatlerden kaçmadı.