İzmir'de Elektrikli Taksi Dönemi Başladı - Son Dakika
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Genel

İzmir'de Elektrikli Taksi Dönemi Başladı

İzmir'de ilk defa elektrikli taksi dönemi başladı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Evka-3 merkez taksi durağında hizmete giren 2 elektrikli aracın yakıttan tasarruf sağladığını belirtti. Elektrikli araçlar, tek şarj ile yaklaşık 450 kilometre yol gidebiliyor. Anık, tüm taksilerin elektrikli olması durumunda doğaya büyük bir katkı sağlanacağını ifade etti.

31.05.2024 19:14
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İzmir'de elektrikli taksi dönemi başladı

Celil Anık: "İzmir'de ilk defa elektrikli araçlar hizmete girdi"

İZMİR - İzmir'de ilk defa elektrikli taksi dönemi başladı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık: "2 elektrikli araç, Evka-3 merkez taksi durağında hizmete girdi. Elektrikli araçlar yakıttan tasarruf sağlıyor. Ben başarılı olacaklarına inanıyorum" dedi.

İzmir'de elektrikli taksi dönemi bugün itibarıyla başladı. İlk olarak 2 elektrikli araç, Evka-3 merkez taksi durağında hizmete girdi. Elektrikli araçlar, tek şarj ile yaklaşık 450 kilometre yol gidebiliyor. Dünyada ve Türkiye'de gözlerin elektrikli araçlara çevrildiğini ifade eden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "İzmir'de ilk defa elektrikli araçlar hizmete girdi. İnşallah bunun devamı gelir diye düşünüyorum. Şu an İzmir'deki 3 bin tane taksiyi anlık olarak takip edebiliyoruz. Yaptığı günlük toplam kilometreyi görebiliyoruz. Elektrikli araçlarda da esnaf arkadaşlarımız, cesaretlerini ortaya koyup bu vebalin altına girdiler. Ben başarılı olacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

"Elektrikli taksiler tasarruf sağlıyor"

Elektrikli taksilerin doğayı kirletmeyeceğini ve yakıttan tasarruf sağladığını söyleyen Başkan Anık, elektrikli araçların yaklaşık 85 kuruş yaktığını kaydetti.

"Tüm taksiler elektrikli olursa doğaya katkı sağlar"

Sözlerini sürdüren Anık, şu ifadeleri aktardı:

"İzmir merkezde 2 bin 860, ilçelerimizde de bin 100 adet ticari taksi olmak üzere toplamda 3 bin 960 taksimiz var. Bu taksilerin hepsi elektrikli olursa doğaya büyük bir katkısı olacak. Ama ben biraz zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum."

"Öncülük yapalım istedik"

Hizmete giren elektrikli taksilerden bir tanesinin sahibi Serdar Sarıduman ise "Doğayı kirletmemek en büyük vazifemiz. Araçlar her geçen gün teknolojileri yenileniyor. Bizim teknolojiye zamanla adapte olmamız lazım. Artık teknoloji gereği de elektrikli araçlara doğru gidiyoruz. Bunların kilometre sarfiyatları ve bakım maliyetleri daha düşük. Biz şu anda bir deneme aşamasındayız. Bir öncülük yapalım istedik. Bizi takip edecek çok arkadaşımızın olacağına inanıyoruz. Hem maddi hem de sürüş rahatlığı olarak çok fayda edeceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İzmir'de Elektrikli Taksi Dönemi Başladı - Son Dakika

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