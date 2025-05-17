İzmir'de Esnaf Sorunları Toplantısı - Son Dakika
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İzmir'de Esnaf Sorunları Toplantısı

Esnaf ve sanatkarların sorunları İzmir'de masaya yatırıldı, çözüm önerileri tartışıldı.

17.05.2025 12:57
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Esnafın sorunları İzmir'de masaya yatırıldı

İZMİR - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından düzenlenen "Bölge Esnaf ve Sanatkarlarının Sorunları ve Çözüm Önerilerinin İstişare Edilmesi Toplantısı", İzmir'de Birlik, Federasyon ve Oda Başkanlarının katılımı ile gerçekleştirildi.

Esnaf ve sanatkarların güncel sorunlarının ele alındığı toplantıya Afyonkarahisar, Balıkesir, Denizli, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Burdur ve Aydın illerinde faaliyet gösteren Birlik Başkan ve Yönetim kurulu üyeleri ile Genel Sekreterler, Federasyon ve Bakkallar Odası Başkanları katıldı. Toplantıya ayrıca Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener de iştirak etti. Bölge toplantısında mevcut ekonomik şartların esnaf ve sanatkarlar üzerindeki etkileri, çözüm bekleyen yapısal sorunlar ve bölgesel talepler tüm yönleriyle ele alındı. Toplantı kapsamında, birlik başkanları da söz alarak kendi ilerindeki öncelikli sorunları, sahadan gelen önerileri ve esnafın beklentilerini dile getirdiler.

"5362 sayılı kanun değişmeli"

Toplantıda konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bugün ülkemizde cereyan eden oluşumlar, hakikaten ülkemizde artık esnaf ve sanatkar meselesinin de halledilebileceği bir alana çekilmesini Allah nasip eder. Türkiye bir değişim sürecinde. Artık bizim sevkle idare ettiğimiz kanunlar yani 5362 sayılı Kanun'un birçok maddesinin yenilenmesi, değişmesi ve haksız rekabetin önüne geçecek şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Aynı şekilde, NACE kodlarının bir an evvel çözüme kavuşturulması, meslek dallarındaki odalardaki üyelerin tekrar bu mesleklere döndürülmesi gibi uzunca bir süreç var. Herkesin rahatsızlığı bu yönde. Ayrıca motorize grubun sorunları var. Servis araçlarında da aynı şekilde, onlara gelecek emniyet kurallarına uygun çalışılması lazım gelen meseleler var. Bunlar hayli kalabalık bir dosya. Söylediğimiz birçok şey hallediliyor ama temel sorunların çözümünde sıkıntılar devam ediyor" dedi.

"İş yeri kiralarındaki stopaj kaldırılmalı"

Stopajın kaldırılmaması yüzünden işyeri kiralarındaki artışın büyük bir yük olduğuna işaret eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Mesela ne gibi sıkıntılar devam ediyor? Kiralardaki artışın sebebi, stopajın kalkmamasıdır. Hem devlet zarar ediyor hem de çifte vergi oluyor. Siz bunu mal sahibinden, beyan ettiği vergiden almıyor musunuz? Bir de esnafa bunu niye yüklüyorsunuz? Yüzde 20 stopaj demek, bugün 20 bin liradan aşağı kira olmadığına göre, 4 bin lirayı da oraya veriyorsunuz. Aynı şekilde, muhasebe ücretlerinde çok büyük bir fiyat artışı var. Defter tasdiklerinde de öyle. Yine aynı şekilde, en büyük sıkıntılardan biri lokantacı esnafının yaşadığı durumdur. Yüzde 1 KDV ile girip yüzde 10 KDV ile çıkıyor. Bu durum esnafın mağduriyetine ve fiyatların yükselmesine sebep oluyor" şeklinde konuştu.

"Esnaf ve sanatkarların çalışma hayatı kolaylaştırılmalı"

Esnaf ve sanatkarların ayakta kalabilmesi için tedbirlerin alınması gerektiğinin altının çizen Palandöken, "Esnafın çalışma hayatının kolaylaştırıldığı gibi, ayakta kalmasının da sağlanması için tedbirlerin alınması lazım. Esnafın ekonomideki yeri çok kritiktir. O yüzden rekabetçi piyasalarda kendini ayakta tutabilmesi, ülkenin menfaatine. Vatandaşa bir şey olduğu zaman ilk imdada yetişen esnaf ve sanatkarlardır. Kredi kartıyla ürün satıyorsunuz. Kredi kartı dönüşünü sağlamanız için, o parayı kullanabileceğiniz zamanda, sattığınız üründeki kazancınız kadar banka komisyon kesiyor. Bu komisyon oranları düzenlenmeli. Öte yandan tüm araçların akaryakıtlarında, yatlardaki verilen fiyatla ticari araçlara verilen yakıt arasında fark var. Kamyonlara, kamyonetlere, taksilere Özel araçları demiyorum, ticari araçlardan bahsediyorum. Yatlar veya tekneler özel şahısların. Şimdi bunlardaki indirim, aynı şekilde bu esnaf kitlesine verilse nihai tüketici bundan istifade edecek. Ama maalesef halen bunu düzeltemedik. Bahsettiğim düzenlemelerin yapılması esnaf için olmazsa olmaz" ifadelerini kullandı.

"Esnaf ve sanatkarlar toplumun her alanında kalıcı iz bırakır"

Toplantıda konuşan Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener ise, "Ticaret Bakanlığı olarak da, Genel Müdürlük olarak da toplumumuzun temel taşlarını oluşturan siz değerli esnafımızla birlikte, 2 milyon 260 bini aşkın esnaf ve sanatkarımıza, 82 birliğimizle, 13 federasyonumuzla ve çatı kuruluşumuz olan Konfederasyonumuza hep birlikte hizmet üretiyoruz. Esnaf ve sanatkarlar, sadece ekonomik kalkınmamıza katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sosyal yaşamımıza değer katan, geleneklerimizi yaşatan ve yerel kültürümüzü sürdüren önemli figürler olarak toplumun her alanında kalıcı izler bırakmaktadır. Bu yönleriyle adeta ülkemizin bel kemiği niteliğinde olan esnaf ve sanatkarlarımızın korunması ve güçlenmesi için de devletimiz özel önem atfetmiş ve bu amaca yönelik tedbir ve desteği devamlı sağlamıştır" diye konuştu.

"Bu toplantıda esnafın önünü açacak önemli kararlar çıkacak"

İzmir ESOB Başkanı Yalçın Ata da söz alarak, "TESK'in tertiplediği istişare toplantısının son derece verimli geçtiğine, buradaki çalışmalarımızdan Türk esnaf ve sanatkarının önünü açacak önemli kararların çıkacağına gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Manisa ESOB Başkanı Hasan Geriter de, "Bu toplantıda birlikte olmaktan büyük bir keyif aldığımı ve toplantının camiamız adına oldukça yararlı olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Toplantının ardından yapılan değerlendirmede, bu tür bölgesel buluşmaların teşkilat içinde iletişimi güçlendirdiği ve sorunların yerinden çözümüne katkı sağladığı vurgulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İzmir'de Esnaf Sorunları Toplantısı - Son Dakika

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