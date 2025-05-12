İznik Gölü Bazilikası Müze Oluyor - Son Dakika
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İznik Gölü Bazilikası Müze Oluyor

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Bursa'nın İznik ilçesinde, göl sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi Bazilika, yeni inşa edilen bina ile müze haline getirildi. Türkiye'nin turizminde önemli bir yer tutacak bu proje, İznik'te üçüncü müze olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.

12.05.2025 16:29  Güncelleme: 16:40
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Papa'nın geleceği İznik Bazilikası müze oldu

BURSA - Bursa'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi İznik'te önemli bir kültürel mirasa daha sahip çıkılıyor. İznik Gölü sularının çekilmesiyle 2014 yılında gün yüzüne çıkan ve bölgenin uzak geçmişine ışık tutan tarihi Bazilika, yanı başına inşa edilen yeni bir bina ile müze olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor.

İznik'in dünya turizminde hak ettiği yeri alması yolunda atılan bu önemli adım, ilçeye üçüncü müzenin kazandırılması anlamına geliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın çabalarıyla hayata geçen proje sayesinde, İznik sahilinde keşfedilen bu eşsiz tarihi yapı, korunarak gelecek nesillere aktarılacak.

Türkiye genelinde birçok müze projesini başarıyla tamamlayan Anıt Restorasyon firması, İznik'teki bu önemli müzenin yapım işini de titizlikle ve hızla tamamladı. Firma, gölün kıyısında yükselen Bazilika Müzesi'ni kısa sürede kullanıma hazır hale getirdi.

İznik Gölü Bazilikası Müzesi, ziyaretçilerine tarihi anlatma imkanı sunacak olurken, içerisinde yer alan müze ve sergi salonlarında Bazilika ve çevresinden çıkan tarihi eserler sergilenecek. Müzede ayrıca gezme alanları ve bir kafeterya da bulunacak, böylece ziyaretçiler hem tarihi keşfedecek hem de keyifli vakit geçirebilecekler.

Önümüzdeki günlerde faaliyete geçmesi beklenen İznik Gölü Bazilikası Müzesi, ilçenin kültürel zenginliğini daha da artıracak ve yerli yabancı turistler için yeni bir cazibe merkezi oluşturacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İznik Gölü Bazilikası Müze Oluyor - Son Dakika

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