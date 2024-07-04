Kaçak yapı inşa edip, kendini şikayet etti iddiası Bakırköy belediyesi rüşvet iddialarının ortasında kaldı - Son Dakika
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Genel

Kaçak yapı inşa edip, kendini şikayet etti iddiası Bakırköy belediyesi rüşvet iddialarının ortasında kaldı

İstanbul Yeşilköy'de bir binada yaşanan tapu ve iskan sorunu, müteahhitin kaçak yapı inşa edip kendini şikayet ettiği iddiasıyla rüşvet iddialarını gündeme getirdi. Binanın çatı katına yapılan kaçak daireler nedeniyle hak sahipleri 5 yıldır mağdur durumda.

04.07.2024 00:07
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Kaçak yapı inşa edip, kendini şikayet etti iddiası

Bakırköy belediyesi rüşvet iddialarının ortasında kaldı

İSTANBUL - İstanbul Yeşilköy'de bulunan bir binada 5 yıldır süren tapu ve iskan sorunu yaşanıyor. İddiaya göre müteahhit tarafından çatıdaki 2 daireye toplam 240 metrekare kaçak yapı inşa edilip, haksız kazanç elde edilmeye çalışıldığı hak sahiplerinden birisi 150 bin dolar daha fazla para vermeyi kabul etmeyince de müteahhittin kendi inşaatını şikayet ettiği iddia edildi. Kaçak katı resmileştirmek için rüşvet parası olarak toplanan meblağ ise Bakırköy Belediyesi'ni rüşvet iddialarının ortasında bıraktı.

İddiaya göre, İstanbul Yeşilköy'de bulunan bir binanın müteahhit firması vatandaşları ve esnafı mağdur etti. Binanın sözleşmesinde yazan fiyatın üzerine 150 bin dolar tahsil ederek binalarını teslim edeceğini ifade etti. Bina içerisinde bulunan bir kişinin belirlenen miktarı vermemesi üzerine ise kendi yaptığı inşaatı belediye ve kamu kurumlarına imara aykırı diye şikayet etti. Bu şekilde iskan ve tapu alamayan vatandaşlar 5 yıldır mağdur. Binanın çatı katına yapılan 2 daire için 120 metrekarelik yaşam alanı eklenerek toplam 240 metre kare kaçak alan bulunuyor. 1 kişiden 150 bin dolar para alamayan müteahhit iddiaya göre kendi yaptığı binayı belediye ve kamu kurumlarına şikayet etti. Bu şekilde 5 yıldır iskan ve tapu alamayan hak sahipleri ise durumlarını çözüme kavuşmasını istiyor.

İstanbul'un en popüler semtlerinin başında Yeşilköy'ün geldiğini ifade eden İş adamı Ebubekir Kaynar, "İstanbul Caddesi üzerindeki binanın önündeyiz, buranın Müteahhitliğini yapan firma Özanadolu Yapı Denetim şirketi. Şikayetler ve denetimler üzerine 2024 yılı şubat ayında bakanlık tarafından lisansı iptal edilmiş. Kaçak eklentilerden haksız kazanç elde ediyorlar. Vatandaşlar mağdur ediliyor, bu işin en önemli noktası binayı yapan inşaat mühendisidir. Yaptığı inşaatları kendisi şikayet ettiriyor. Millete şantaj yapıyor, inşaat başladıktan sonra kur farkı yükseldi bana bir bu kadar daha ödemeniz lazım. Ödemezseniz gerekeni yapacağım diye tehditler ile belediyelere şikayet ediyor ve malikleri bu şekilde mağdur ediyor. Esnaf arkadaşlarım ile konuştuğumda 5 yıldan beridir tapu ve iskan alamadıklarını ifade ediyorlar. Hak adalet yerini bulsun diyorlar, bir tane dolandırıcı gelip bizi soyup gidiyor diyorlar" şeklinde iddialarda bulundu.

"2 dairede çatı katında kaçak yapılaşma var"

Bina ile ilgili 2 daire için kaçak kat yapıldığını iddia eden Murat Bejur, "2018 yılında pandemi öncesi yapımına başlandı. İçerideki esnaflar ve vatandaşlar mağduriyetlerini belirtiyorlar. İskan ve tabu sorunları var. En üst katta 2 dairede çatı katında kaçak yapılaşma var. Bunlar tabii ruhsatta görünmüyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yeşilköy, İstanbul, Hukuk, Emlak, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kaçak yapı inşa edip, kendini şikayet etti iddiası Bakırköy belediyesi rüşvet iddialarının ortasında kaldı - Son Dakika

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