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Kaçkar Dağlarında 'Heliski' Heyecanı Devam Ediyor - Son Dakika
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Kaçkar Dağlarında 'Heliski' Heyecanı Devam Ediyor

Rize'nin Kaçkar Dağları'nda 'Heliski' sporu devam ediyor. Sporcular helikopterle zirvelere bırakılıp tekrar alınıyor. Kaçkarlar, Heliski için dünyada en çok tercih edilen 10 nokta arasında yer alıyor. Heliski için ciddi bir güvenlik ve izin süreci gerekiyor.

26.01.2024 - 09:27,  Güncelleme: 09:29
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Kaçkar Dağlarında 'Heliski' heyecanı devam devam ediyor

RİZE - Rize'nin Kaçkar Dağları'nda 'Heliski' heyecanı devam ediyor.

Kaçkar Dağlarında 18 yıldır yapılan 'Heliski' sporu 7 Ocak itibarıyla başlamıştı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden sporcular 'Heliski' heyecanını yaşamak için Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na çıkıyor. Sporcular helikopterle daha önceden belirlenmiş, hiç kayılmamış bölgelerin zirvelerine helikopterle bırakılıyor. Ardından kayakçılar parkur bitiminde yine helikopterle alınarak yeniden zirvelere bırakılıyor. Kaçkarlar, Heliski için dünyada en çok tercih edilen 10 nokta arasında yer alıyor.

Dünyadaki en pahalı, elit ve tehlikeli spor dalları arasında yer alan Heliski ciddi bir güvenlik ve izin süreci gerektiriyor. Türkiye'de bu sporun yapılabilmesi için organizasyon firmaları Rize ve Artvin Valilikleri, Genelkurmay Başkanlığı, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü, Yaban Hayatı Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gerekli birçok izni almak zorunda. Uçuşlar öncesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uçuş rotaları belirlenip izinler veriliyor. Etkinlikle görev alacak pilotlar özel eğitimlerden geçiriliyor. Sporculara ise yerleşim dışında hayatta kalma, kış şartlarında hayatta kalma eğitimleri veriliyor. Sporcular parkurda kendi aralarında iletişim kurabilecekleri telsizler, uydu telefonları, yerlerinin tespit edilebilmesi için GPRS vericileri ve haritalarla donatılıyor. Sporcular ayrıca çığ risklerine karşı sırtlarında airbag çantaları ile kayıyor.

Kaçkar Dağlarında \'Heliski\' Heyecanı Devam Ediyor
Kaynak: İHA
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