Kadınların tekstilde hedefi yurtdışı pazarı - Son Dakika
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Genel

Kadınların tekstilde hedefi yurtdışı pazarı

Özvatan Kadın Girişimi İşletme ve Üretimi Kooperatifi, yaptıkları nevresimlerin yurtdışında da satışını hedefliyor. Kooperatif, yıllık 1 milyon TL ciroya ulaşmayı hedeflerken, kadınlar ise ürettikleri ürünlerle yurtdışı pazarına açılmak istiyor. Başkan Melahat Küçükdoğan, kadınların birlikte daha güçlü olacağına inandıklarını belirtti.

06.06.2024 12:58
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Kadınların tekstilde hedefi yurtdışı pazarı

Özvatan Kadın Girişimi İşletme ve Üretimi Kooperatifi Başkanı Melahat Küçükdoğan: "Yurtdışına nevresim ihracatı yapmayı hedefliyoruz"

KAYSERİ - Kayseri Valiliği himayesinde Özvatan ilçesinde kurulan Özvatan Kadın Girişimi İşletme ve Üretimi Kooperatifi'nde çalışan kadınlar, ürünlerini yurtdışı pazarında da satmayı hedefliyor.

Nevresim üzerine kurulan Özvatan Kadın Girişimi İşletme ve Üretimi Kooperatifi'nde kadınlar tarafından üretilen ürünler Kayseri'de anlaşma yapılan firmalarda satışa sunuluyor. Kooperatif, yıllık bazda 1 milyon TL ciroya ulaşmayı hedeflerken, kadınlar ise yaptıkları ürünler ile yurtdışı pazarına açılmayı istiyor.

Kadınların hep birlikte daha güçlü olacağına inandıklarını söyleyen Özvatan Kadın Girişimi İşletme ve Üretimi Kooperatifi Başkanı Melahat Küçükdoğan, "Biz burada nevresim dikiyoruz, kooperatifimizi nevresim üzerine kurduk. Tek kişilik, çift kişilik nevresimlerimiz var. Çocuk yastıklarımız var, bal kabağımız var ürettiklerimiz arasında. Şimdilik bunları yapıyoruz ama sonrasında zaten yurtdışına da nevresimle ilgili ihracat yapmayı düşünüyoruz. Ürünlerimizi Kayseri'de ilçelere ve pansiyonlarımıza verdik. Çocuklarımızın pansiyonlarının ihtiyaçlarını gidermek için onların dikişlerini yaptık. Ürünlerimizi mağazalara verdik, tekstil ürünleri satan yerlerle anlaştık onlara da ürün veriyoruz ve hala devam ediyor işlerimiz. Ciro olarak da yıllık bazda 1 milyon TL civarında bir hedefimiz var. kadınlarımız da gelsinler, birlikte dikiş yapalım, üretelim. Hem ortam çok güzel hem yaptığımız işler, ürünler çok güzel. Hep birlikte daha güçlü olacağımıza inanıyorum ben" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kadınların tekstilde hedefi yurtdışı pazarı - Son Dakika

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