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Kanlı doktor önlüğüyle eylem yaptılar

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Kanlı doktor önlüğüyle eylem yaptılar Tekirdağ'da doktor ve tıp fakültesi öğrencileri İsrail'in saldırısı altındaki Gazze için eylem yaptı.

16.05.2024 14:32
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Kanlı doktor önlüğüyle eylem yaptılar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da doktor ve tıp fakültesi öğrencileri İsrail'in saldırısı altındaki Gazze için eylem yaptı. Eyleme bazı doktorlarda kanlı önlükle katıldı.

Gazze'ye saldırı düzenleyen ve binlerce masum insanın ölümüne sebep olan İsrail'e yönelik tepkiler dünya genelinde büyümeye devam ediyor. Tekirdağ'daki doktor ve tıp fakültesi öğrencileri de üniversitede hain ve kanlı saldırıya dur demek için bir araya gelerek İsrail'i protesto etti. Bazı öğrenciler ellerinde Gazze'de saldırı altındaki masum insanların fotoğrafları eyleme katılırken bazı doktorlarda kanlı doktor önlüğü ile İsrail'i protesto etti. Eyleme Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan'da katıldı.

Tıp Fakültesinde son sınıf öğrencisi Sümmeye Özdemir yaptığı açıklamada, Gazze'yi hatırlamak ve hatırlatmak için bir araya geldiklerini ifade ederek, "İsrail'in yıllardır sistematik sürdürdüğü işgal ve zulmün 7 Ekim'den bu yana katlanarak devam ediyor. 7 aydır her gün her dakika Gazze'ye bombalar yağıyor, Gazze'den şehit haberleri geliyor. Gazze halkı ölümle, açlıkla, hastalıkla boğuşuyor. Gazze'de hastane ve sağlık merkezleri toplu mezarlara dönüşmüş durumda. İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları ihlal edilerek hastaneler hedef alınıyor. Hastanelerde sağlık çalışanları, ilaçsız, elektriksiz şartlarda tedavi sunmak için destansı bir mücadele veriyor. Sağlık çalışanları ve hastalar hedef değildir. Bu saldırılar açıkça bir savaş suçudur. İsrail'in son günlerde hedefi Refah kenti. Refah saldırıların başından beri güvenli bir yer umuduyla insanların sığındığı bir toprak parçasıdır. Haktan hukuktan nasibini almamış İsrail 7 aydır güvenli olduğu için insanları göçe zorladığı Refah'a karadan ve havadan saldırmaya başladı. Adeta açık hava hapishanesi olan Filistin'in dünyayla tek bağı olan Refah'ta soykırım yaşanıyor" dedi.

Kanlı doktor önlüğüyle eylem yaptılar
Kaynak: İHA

Tekirdağ, İsrail, Gazze, Uluslararası, Genel, Politika, Son Dakika

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