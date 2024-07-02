Kapadokya'da Sıcak Hava Balon Turları Yeniden Başladı - Son Dakika
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Genel

Kapadokya'da Sıcak Hava Balon Turları Yeniden Başladı

Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balon turları, son üç gündür yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle iptal ediliyordu. Ancak bugün rüzgarın etkisini kaybetmesiyle birlikte görsel şölen tekrar başladı. Kapadokya, UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alıyor ve önemli bir kültür turizm merkezi olarak biliniyor. Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Slot Merkezi tarafından hava şartlarının uygun olması durumunda gerçekleştiriliyor.

02.07.2024 22:03
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Görsel şölen 3 gün aradan sonra tekrar başladı

NEVŞEHİR - Kapadokya bölgesinde yapılan sıcak hava balon turu, son üç gündür sabah saatlerinde şiddetini artıran rüzgar nedeniyle yapılamamıştı. Görsel şölen bu gün tekrar başladı.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan Kapadokya'da sıcak hava balon turları, hava şartları nedeniyle 3 gündür gerçekleştirilemiyordu. UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları, bölgede sabah saatlerinde etkisini artıran rüzgarın etkisini kaybetmesinden sonra, bu gün gerçekleştirildi. 3 gündür Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Slot Merkezi'nin değerlendirmesi sonucu yapılan duyurunun ardından Sıcak Hava Balonları iptal edilmişti. Yılda yaklaşık 260 gün uçuş yapılabilen bölgede, olumsuz hava şartları uçuşun gerçekleştirilmesini engelliyor. Bölgedeki uçuşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Slot Merkezi tarafından hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kapadokya'da Sıcak Hava Balon Turları Yeniden Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapadokya'da Sıcak Hava Balon Turları Yeniden Başladı - Son Dakika
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