Kapuzbaşı yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak yağışın neden olduğu heyelanda mahsur kalan araçlar ekiplerce kurtarıldı.
Öğle saatlerinden itibaren ilçede etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle su birikintileri meydana gelirken, Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı araçlar mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hareket eden AFAD, İHH ve diğer arama kurtarma ekiplerince yapılan çalışmalarda mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar kurtarıldı.
Son Dakika › Genel › Kapuzbaşı'nda Heyelan: Araçlar Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?