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Kar Balığa Yaradı

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Ali Akçakaya, kar yağışının balık kalitesini artırdığını ve iyi bir sezon geçirdiklerini belirtti.

28.11.2024 16:16
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Kar balığa yaradı

Su Ürünleri Mühendisi Ali Akçakaya:

"Mevsim normalleşince balıklarda normalleşti"

KAYSERİ - Kayseri'de Su Ürünleri Mühendisi olarak görev yapan Ali Akçakaya, kar yağmasının balığı olumlu şekilde etkilediğini söyleyerek, "Mevsim normalleşince balıklarda normalleşti" dedi.

2024 yılında keyifli bir balık sezonunun geçtiğini dile getiren Su Ürünleri Mühendisi Ali Akçakaya, kar yağışının balığı olumlu yönde etkilediğini söyledi. Havaların soğuk olmasının balığın kalitesini artırdığını söyleyen Akçakaya, "Uzun zamandan beri böyle beklenmedik bir yağış vardı. Buna da tabi ki mevsim normalleri diyebiliriz. Mevsim normalleşince balıklarda normalleşti. Bu sene güzel keyifli bir balık sezonu geçiyor. Palamut bolluğu hala devam ediyor. Palamutta keyifli zamanlar yaşandı. Hala da yaşanmaya devam ediyor. Güzel, lezzetli ve fiyatları makul. Diğer ürünlere, diğer gıda ürünlerine bakacak olursak, şu anda fiyatlar normal seyrinde. Kışın kendini göstermesiyle beraber balıklar tabi ki biraz daha etkilendi. İyi bir şekilde etkilendi. Balığın lezzetini, yağlılığını etkiledi. Boylarıyla, her şeyiyle kıvamına geldi. Ülkemizde genellikle çıkan balıklardan hamsi, istavrit, çinekop, sarıkanat, palamut, barbun ve mezgit balığı gibi balıklar kış dönemlerin de çok daha yoğun bir şekilde çıkıyor. Şu anda da en lezzetli zamanı. Mevsim şartları da balığın lezzetini etkiliyor. Havaların soğuk olması balığın kalitesini artırıyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların balığa olan ilgisi çok yoğun.

Vatandaşların balığa olan ilgisinin yoğun olduğunu ancak başka ülkelere göre az balık tüketildiğini belirten Akçakaya, "Hala 9 buçuk, 10 kilo arasında bir tüketimimiz var. Yani başka ülkelerdeki tüketime baktığımız zaman 'biz hiç balık yemiyoruz' diyebilirim. Fiyatlar günlük değişiklik gösteriyor. Bazen yükselebiliyor. Bazen de düşebiliyor. Bunun sebebi de balıkların çok yoğun olarak tutulmasıyla, az tutulması arasında arz-talep dengesine göre değişiyor. Vatandaşlarımız balığın fiyatının artmasını ya da düşmesinin satıcılardan kaynaklandığını düşünüyorlar. Ancak bu durum ondan kaynaklanmıyor. Bugün 100 kilo balık çıktığı zaman oluyor. Bin-2 bin kasa balık çıktığı da oluyor. Tabi buna göre de fiyatlar değişikli gösteriyor. Hamsi 150 TL ile 250 TL arasında değişiklik gösteriyor. Tam bir rakam söyleyemiyorum. Çünkü balığı boyu, kalitesi fiyatını etkiliyor. Palamut balığında da aynı şekilde. Boyuna göre fiyatlar değişiyor. 90 TL'den başlayan palamut balıkları 175 TL'ye kadar çıkabiliyor. Vatandaşlara tavsiyem; doğru balık, kaliteli balık, mevsiminde balık en lezzetli balık" şeklinde konuştu.

Kar Balığa Yaradı
Kaynak: İHA

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