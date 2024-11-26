Karda Eğlenceli Anlar

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Karda ilginç eğlence: Otomobile ip bağlayıp kaydılar

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinde bir grup genç, otomobilin arkasına ip bağlayarak karda kaydı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Üç gündür etkili olan kar yağışının ardından Bolu beyaza büründü. Göynük ilçesine bağlı Bulanık köyü yaylasında karda kaymak isteyen bir grup genç, farklı bir yöntem denedi. Gece saatlerinde bir araya gelen gençlerden biri aracı kullanırken, diğerleri otomobile bağladıkları ipe tutunarak lastiğin üzerinde kaydı. Gençlerin bu ilginç eğlencesi, arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi.