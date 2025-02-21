Kars'ta Karla Mücadele: Hasta Kurtarıldı

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Kars'ta ekipler 1 metre karı aşarak hastayı hastaneye ulaştırdı

KARS - Kars'ta kardan mahsur kalan hasta, Özel İdare ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Kars'ın Selim ilçesine Yukarı Damlapınar köyünde yaşayan bir hasta, yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye götürülemedi.

Hasta yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Özel İdare karla mücadele ekipleri, içerisinde sağlık ekiplerinin bulunduğu ambulans ile birlikte yaklaşık 1 metreyi bulan karlı yolları aşarak Yukarı Damlapınar köyüne geldi.

Hasta yakınlarının köyde karşıladığı ekipler, hastaya müdahale ederek ambulansa taşıdı. Ancak Özel İdare ekiplerinin açtığı yol etkili olan tipiden dolayı yeniden kapandı. Özel İdare ekipleri, yeniden yolu açarak ambulansı ana yola çıkardı. Ambulans ise içindeki hasta ve refakatçisi ile birlikte Harakani Devlet Hastanesi geldi. Hasta hastanede tedavi altına alınırken, hasta yakınları ise özverili çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti. Tedavi altına alınan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.