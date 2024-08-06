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Kartal'da Şeyh Şamil Camii'nin mimarisi görenleri hayrete düşürüyor

İSTANBUL - Kartal'da köprünün altında bulunan ve minaresi olmayan Şeyh Şamil Camii, mimarisiyle görenleri hayrete düşürüyor. Vatandaşın ilgisini çeken camii dron ile görüntülendi.

Kartal'da 1995 yılında inşa edilen Şeyh Şamil Camii kubbesiz mimarisiyle ve üzerinden köprülü karayolunun geçmesiyle vatandaşların dikkatini çekiyor. İşlek cadde üzerinde bulunan ve alışık olunan cami mimarisinden farklı şekilde inşa edilen Şeyh Şamil Cami, köprünün altında bulunması ve minaresiz olmasıyla görenleri hayrete düşürüyor.

"Başka böyle bir cami yok"

Mahalle sakinlerinden Okay Yıldırım, "Farklı bir cami. İki katlı ve minaresi yok. Zaten bu kısımda da cami yapılacak başka bir alan olmadığı için bu cami buraya yapıldı. Üstünde köprü olduğu için minare yapılacak yer yok. Şaşırtıyor bizi, başka bu şekilde cami yok" dedi. Tolga İyigün isimli mahalle sakini ise, "Bu mahallemizin camisi. Yıllardır burası var. Alanı güzel kullanmışlar,cami yapmışlar. Memnunuz camimizden. Bu şekilde cami ve mescit çok gördüm. Ben 12 yıldır buradayım. Daha önce de minare yoktu" diye konuştu.