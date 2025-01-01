Kayseri'de Asılsız İhbarlar Yüzde 39 - Son Dakika
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Kayseri'de Asılsız İhbarlar Yüzde 39

Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların %39'u vakaya dönüşmedi, 5 kişiye ceza kesildi.

01.01.2025 00:02
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2024'te acil çağrı merkezine gelen ihbarların yüzde 39'u vakaya dönüşmedi

Kayseri'de 112 acil çağrı merkezi çalışanları yeni yıla çalışarak girdi

Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak:

"Bu yıl içerisinde asılsız ihbar vererek merkezi meşgul eden 5 kişiye 9 bin 900 TL idari para cezası uygulandı ve savcılığa suç duyurusunda bulunuldu"

KAYSERİ - Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak; 2024 yılı içerisinde merkeze 1 milyon 625 bin çağrının geldiğini ve bu ihbarların yüzde 39'nun vakaya dönüşmediğini söyledi.

Kayseri'de vatandaşlar yeni yıla girmenin heyecanını yaşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü çalışanları vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmesi için 50 personel ile görevlerini sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen ihbarları anından değerlendiren çalışanlar, sahadaki ekipleri olay yerine sevk ederek vatandaşların imdadına yetişiyor. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak; "Yardım talebiyle ihbarda bulunmak isteyen vatandaşlarımız acil çağrı merkezimize telefonla, SMS ve web ihbar sistemi üzerinden ulaşabilmektedirler. ayrıca bakanlığımızın gerçekleştirmiş olduğu uygulamalar var. AFAD acil uygulaması ile vatandaşlarımız afetlerde merkezimize ulaşabilmektedir. Kazaya karışan ve e-call uygulaması yüklü araçlar kazaya karıştıkları anda koordinatları ile birlikte acil çağrı merkezi otomatik olarak aranmaktadır ve canlı olarak merkez ile irtibat kurabilmektedirler. Engelsiz 112 Projesi uygulaması kapsamında engelli vatandaşlarımız telefonlarına indirecekleri ücretsiz uygulama ile görüntülü ve sesli olarak karşılaştıkları durumu acil çağrı merkezine bildirebilmekte ve acil yardım ekiplerinin olaya müdahale etmesi sağlanmaktadır" dedi.

"İhbarların yüzde 39'u vakaya dönüşmedi"

2024 yılı içerisinde merkeze 1 milyon 625 bin ihbarın geldiğini kaydeden Mustafa Ak; bu ihbarların yüzde 39'unun vakaya dönüşmediğini kaydederek; "2024 yılının son gününde de merkezimizde 50 personelle halkımızın hizmetinde ve görevimizin başındayız. Vatandaşlarımız acil çağrı merkezi arandığında biz sistemden konumlarını görebilmekteyiz ama detaylı bilgi verilmesi gerekirse konumlarını ve adreslerini tam bilmeleri gerekiyor. Bilmedikleri bir alandalar ise çevrelerine bakarak herkes tarafından bilinen alanları bize bildirmeleri çok önemli. 2024 yılında merkezimize 1 milyon 625 bin çağrı gelmiştir. Bu çağrıların yüzde 61'i vakaya dönüşmüş, yüzde 39'u ise vakaya dönüşmemiştir. Vatandaşlarımızın 2025 yılına acil çağrı merkezine ihtiyaç duymadan girmelerini temenni ediyorum. istemesek de zaman zaman acil çağrı merkezi asılsız ihbarlar ile meşgul edilmektedir. Bu yıl içerisinde asılsız ihbar vererek merkezi meşgul eden 5 kişiye 9 bin 900 TL idari para cezası uygulandı ve savcılığa suç duyurusunda bulunuldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kayseri'de Asılsız İhbarlar Yüzde 39 - Son Dakika

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