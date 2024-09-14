Kayseri'de Mevlit Kandili Coşkusu

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Kayseri'de Mevlit Kandili'nde eller semaya açıldı

KAYSERİ - Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de ihya edildi.

Tüm İslam aleminde olduğu gibi Kayseri'de müftülük tarafından Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın dünyaya teşrif etmesinin yıl dönümü münasebetiyle bir dizi program düzenlendi. Mevlit Kandili dolayısıyla Hunat Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlid-i Şerif'in okunduğu, ilahiler ile kaside seslendirildi ve salavat getirilen program dualarla son buldu.

Mevlit Kandilini ihya etmek için camiye gelen Nuri Fahraloğlu, "Çok güzel duygular hissediyorum. Peygamberimizin dünyaya gelişinin yıl dönümü. Nice kandillere inşallah. Allah bütün namaz kılanların duasını kabul eylesin. Bugünler hayırlı günler. Bu günler hiç bulunmaz günler. Herkes gelsin camilere akın etsin" dedi.